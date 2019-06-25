BM İnsan hakları Yüksek Komiserliği Türkiye’den 1915-23 döneminde kaybolan Ermenileri sordu

Birleşmiş Milletler (BM) Zorla veya İrade Dışı Kaybetmeler Çalışma Grubu, 1915-1923 yıllarında zorla yerlerinden edilen Ermenilerin akıbeti hakkında 25 Mart 2019 tarihnde Türkiye’ye bir soru önergesi iletti.



BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin resmi internet sayfasında yayınlanan belgeye göre, BM düşünce ve ifade özgürlüğü özel raportörü ile hakikat, adalet, tazminat teşviği ve tekrar olmama garantileri özel raportörü, Türkiye hükümetinin cevaplanması üzere ortak bir önerge hazırladı.



Belgede özellikle şu sorulara yer verildi:



1. 1915-1923 yıllarında zorunlu iç tehcire, tutuklamalara tabi tutulan, yargısız öldürülen ve zorla kaybolan Ermenilerin akıbetinin veya bulundukları yerin bulunması için Türkiye tarafından ne gibi adımlar atıldı?



2. Mağdurların ve genel olarak toplumun bu olaylar hakkında bilgi edinme hakkının, ayrıca adaletin ve kaybolan mallar için tazminat hakkının yerine getirilmesine yönelik ne gibi adımlar atıldı?



3. Bu olaylar sonucu hayatını kaybeden Ermenilerin cesetlerinin bulunduğu yerlerini bulmak üzere ne gibi adımlar atıldı?



4. 2017 yılında kabul edilen ve yasama organının temsilcileri tarafından bazı ifadelerin kullanılmasını yasaklayan mevzuatın kabul edilme sebeplerine dair bilgi verilmesi; bunun, uluslararası insan haklarına ve özellikle Uluslararası Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin 19. Maddesine nasıl uyduğunun açıklanması istendi.



5. Ermenilere karşı işlenen cinayetler konusunda açıklamalar yapanların cezalandırılması için Ceza Kanunu’nun 301. maddesinin uygulandığı vakalar hakkında ayrıntılı bilginin verilmesi istendi.

BM soru önergesinde bu soruları cevaplamak üzere Türkiye’ye 60 günlük bir süre verildi. Edinen bilgiye göre Türkiye, 17 Mayıs tarihinde be sorulara cevap vermeyi kesinlikle reddettiğini açıkladı.



Ermenihaber.am ekibi, anılan soru önergesine Türkiye hükümeti tarafından verilen tepki hakkında ayrıntılı bilgi edinmek üzere hem BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nden, hem Türkiye’den bilgi istedi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/06/25/Birleşmiş-Milletler-Türkiye-Ermeni-Soykırımı/158255

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