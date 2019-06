İmamoğlu yüzbinlere seslendi: Demokrasiyi ve adaleti inşa edeceğiz

23 haziran 2019 – 23:27

Seçim zaferinin ardından Beylikdüzü’nde halka seslenen İmamoğlu, ‘Evet ben bir projeyim, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Atatürk cumhuriyetinin projesiyim’ dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerininde kazandığı zaferi Beylikdüzü’nde bir araya gelen onbinlerce İstanbulluyla birlikte kutlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, seviç gösterilerinin ardından yaptığı konuşmaya, “Ön yargıları kaldırın, biz 16 milyona hizmet etmeye gedik’ sözleriyle başlayan İmamoğlu, “Biz bu şehirde Rumu, Ermenisi, Yahudisi tüm dinleri kucaklayarak geleceği inşa edeceğiz” dedi.

‘ETNİK KÖKEN YOK İNSDAN VAR’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü meydanında halka yaptığı ‘zafer konuşması’nın öne çıkan bölümleri şöyle:

“Yurdum insanını çok seviyorum. Kim olduğunun önemi yok. Etnik kökeninin önemi yok. İnsan var, insan. Biz insana saygıyla, inanca saygıyla, bu şehrin çocukları için, o güzel çocukları için, biz bu şehrin enerjisi, gençleri için, biz bu şehrin vicdanı, kadınları için, biz herkes için geldik. Yıkın bütün ön yargıları, hiç kimsenin yaşama biçimi, giyimi, kuşamı bizi ilgilendirmiyor. Herkesi kucaklamaya geldik. Biz bu şehirde inançlara saygı için geldik. İnsanlara sevgiyi hatırlatmaya geldik. Biz Mevlana’yı, Yunus Emre’yi, Hacı Bektaşı Veli’yi hatırlatmaya geldik. Yok Alevisi, Sünnisi, herkesi kucaklamaya geldik. Bu şehirde azınlık diye bir kavram yok. Biz bu şehirde Rum’u, Ermeni’si, Süryani’si, Yahudi’si, herkesi kucaklayacağız.

‘DEMOKRASİYİ ADALETİ İNŞA EDECEĞİZ’

Biz bu şehirde demokrasi inşa edeceğiz, adaleti inşa edeceğiz. Size söz veriyorum, geleceği inşa edeceğiz. Milli değerlerine her daim sahip çıkan, vatanın bölünmez bütünlüğünü her yerde savunan ama yanı sıra her yerde tam bağımsız Türkiye diyen, biz aynı zamanda gelecek için fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştireceğiz. Size söz veriyoruz, ne sizi aldatacağız ne de aldanacağız. Evet ben bir projeyim, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Atatürk cumhuriyetinin projesiyim. Siyaseti, ahlakla buluşturacağız. Çocukların, gençlerin Ekrem abisi olmaya geliyorum. Güzel işler başaracağız. Bugün demokrasiyi tamir ettiniz. Yaşa İstanbul. 6 Mayıs’a, o bir avuç insana en güzel cevabı verdiniz. Bu akşam harika bir akşam. İstanbul’u ayağa kaldıracağız.” (HABER MERKEZİ)

https://www.artigercek.com/haberler/imamoglu-yuzbinlere-seslendi-demokrasi-ve-adaleti-insa-edecegiz?fbclid=IwAR0w285Uc-zdNw2BUPoahYWvg0gOKiqGKXCcMv5HBA_d80QKfZklDf57umg