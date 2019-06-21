Washington’da Ermenistan Dışişleri Bakanı John Bolton ile bir araya geldi

Çalışma ziyareti için Washington’da bulunan Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan 20 Haziran’da ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile bir araya geldi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan edinen bilgiye göre görüşmede Mnatsakanyan ve Bolton AGİT Minsk Grubu Eş Başkanları’nın katılımasıyla düzenlenecek Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları’nın görüşmesine değindi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan, Dağlık Karabağ Sorununun barış çözüm sürecinin devamlılığının ve buna yönelik ABD ve diğer Eşbaşkanlık yapan ülkeleri tarafından gösterilen çabanın önemini vurguladı. Bu bağlamda Zohrab Mnatsakanyan ateşkesin pekiştirilmesine ve risklerin azaltılmasına yönelik tedbirler alınması gerektiğini kaydetti.

John Bolton ve Mnatsakanyan bölgesel barış ve güvenlik güncel konularına da değindi.

Görüşme sırasında taraflar Ermenistan-ABD ikili işbirliğinin gündemini genişletmeye ve derinleştirmeye hazır olduğunu belirtti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/06/21/Washington-Ermenistan-John-Bolton-Mnatsakanyan/157890

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