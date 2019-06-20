Ermenistan’a sokulmaya çalışılan Türk yapımı kaçak ilaçlar ele geçirildi

Ermenistan Devlet Gelirler Komitesinin İç Güvenlik ve Kaçakçılıkla Mücadele Müdürlüğünün çalışanları, 19 Haziran’da Yerevan’daki Zvartnots Uluslararası Havaalanında Gürcistan’dan getirilen büyük miktar kaçak ilaç yakaladılar.

Ele geçirilen ilaçların tamamının Türkiye’de üretildiği ve üzerinde de Türk Malı yazısı bulunduğu öğrenildi. İlaçlari kaçak yolu ile yurda sokmaya çalışan vatandaşın ifadelerine göre, Türkiye’de elde edilen ilaçlar Gürcistan’dan transit yolu ile Ermenistan’a getilmişti.

Ermenistan Devlet Gelirler Komitesinin yaptığı yazılı açıklamada ilaç alan tüm vatandaşları ilaçların ambalajlarında Ermenice etiketlemeye dikat etmeye çağrıldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/06/20/Ermenistan-Türk/157795

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