Binali Yıldırım’ın seçim arabalarında, Dink’in katillerine “selam yollayan” sesin ne işi var?

Murat Sabuncu

“Yakın geçmişi hatırlasa o sesin kendi seçim kampanyasında kullanılmasına müsaade eder miydi?”

Kısa bir yazı bu…

İnsanın içini acıtan, yüzünü kızartan…

Bir süredir İstanbul sokaklarında Binali Yıldırım‘ın seçim arabalarında bir şarkı çalıyor.

Sözleri şöyle:

“Karşınızda Binali İstanbul’un mimarı /Mükemmel zirve yapmış siyasi itibarı / Sağ yanında hükümet, sol yanında devlet var / Cumhur İttifakı’nın arkasında millet var…“

Sözleri bir kenara bırakalım, söyleyene bakalım.

İsmail Türüt okuyor şarkıyı.

Kimdi İsmail Türüt hatırlayalım.

Gazeteci Hrant Dink‘in katillerine “selam” yollayan “plan yapmayın plan” utancını okuyan ses.

Ozan Arif’in yazdığı sözlerde, Dink cinayetinin faillerinden Ogün Samast ve Yasin Hayal’e sözde “üstü kapalı” övgüler yer alıyordu.

O günlerde İsmail Türüt’ün okuduğu bu “şarkı” için YouTube’da da yayınlanan klipte, “Vatan satsa bir kişi, anında biter işi” sözlerine Hrant Dink’in Agos gazetesi önünde yerde yatan cansız bedeninin; “Bırakın çan çalmayı Ermenici olmayı, Millet böyle dolmayı yutmaz Karadeniz’de, O gün böyle desinler bugün böyle desinler, Fatihalar Yasin’ler bitmez Karadeniz’de'” sözlerine Yasin Hayal’in; “O gün böyle desinler” sözüne de tetikçi Ogün Samast’ın yakalandıktan sonra Samsun Emniyeti’nde Türk bayrağı önünde çekilmiş “poster” görüntüleri eşlik ediyordu.

Türüt o günlerde, önce “Ben Karadeniz’e yapılan kahpelikleri dile getirdim” açıklamasını yapmış, ardından da “Klip bana ait değil. Fatihalar Yasinler demek duadadır. ‘O gün öyle desinler’ derken de Dink cinayetinin zanlılarından bahsetmedim. Şarkıyı okumamda Dink cinayetinin de etkisi oldu. Çünkü bu cinayet de ülke üzerine oynanan oyunların bir devamı. O sözleri severek okudum, Ozan Arif’in eline, bileğine sağlık. O sözlerin bir kelimesinden bile rahatsız değilim. Ancak çekilen klibi hiç beğenmedim. Görüntüler hoş değil” demişti.

O dönemde şarkı sözleri de, İsmail Türüt de yoğun tepki almış, kamuoyu vicdanı harekete geçmiş, Türüt unutulmuştu.

Şimdi İstanbul seçimlerine giderken sokaklarda, vicdan sahibi herkesin “acıyla hatırladığı”, hâlâ bütün faillerine ulaşılamayan bir cinayetle ilişkilendirilen şarkıyı söyleyen ismin sesi yankılanıyor.

Binali Yıldırım tecrübeli bir siyasetçi.

Haberi olmaması zor, ama yakın geçmişi hatırlasa o sesin kendi seçim kampanyasında kullanılmasına müsaade eder miydi?

https://t24.com.tr/yazarlar/murat-sabuncu/binali-yildirim-in-secim-arabalarinda-dink-in-katillerine-selam-yollayan-sesin-ne-isi-var,22876

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