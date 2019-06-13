Kim kime soykırım yaptı?

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Tayfun Altunkaynak

Osmanlının Millet-i sadıka’sı Ermeni halkı, imparatorluğun son anlarında Ermeniler tarafından kurulan (Osmanlı’yı hasta adam olarak değerlendiren ABD, İngiltere, Fransa ve Rusya’nın önderliğinde tabi) Taşnak ve Hınçak terör çeteleri 1. Dünya savaşı sırasında doğu cephesinden Türk ordusuna her fırsatta arkadan saldırarak ihanet cephesinde ilk sırada koşanlar olmuşlardır.

1915-1920 yılları arasında yoğun şekilde devam eden çete saldırılarının amacı Türk milletini canından bezdirip kaçmaya zorlamak, kaçmayanları ise işkence ve vahşice katlederek kendilerine ülke kurmaları için vaat edilen toprakları boşaltmaktı. Bu süre zarfında bir buçuk milyon Türk’ün katledildiği Ermeni ve Rus kaynaklarında mevcut olmakla birlikte, Osmanlı arşivini ana kaynak olarak görsek de Amerikan milli arşivinde, İngiliz, Fransız ve Rus arşivlerinde de bu durumlar ispat edilmektedir.

Bu yazı için herkesin neler düşündüğünü ve eteğindeki taşları dökmesini bekledim. Trump ve Macron başta olmak üzere diğer sömürge devletleri sütten çıkma ak kaşık gibi Türkiye’yi işlemediği bir suçtan dolayı mahkum etmeye çalışıyor. Kişi kendinden bilir işi diyorum ben bunların durumuna.

Hani diyorlar ya “Öldürülmedilerse nerede bu Ermeniler diye?” İşte tamda orada kendilerinin sömürge için girdikleri ülkelerdeki halka neler yaptıklarının itirafı bizzat kendi ağızlarından dökülmüyor mu?

Mesela ABD…

Ne işi var bu ülkenin Ortadoğu’da? Süper güç olması bunun gereği mi yani? Afganistan’da Irak’ta Suriye’de ne gezer ne amaçlar bu ülke?

Yada siyahi ve Kızılderililerin çektikleri nedir bu devletin elinden?

ABD’nin kuyruk kuyruğa dolayıp Ortadoğu’yu cehenneme çevirme hesapları yaptığı İsrail’e ne demeli peki?

Yahudiliği öyle bir savunuyorlar ki; Müslümanların nefes almasına bile tahammül edemiyorlar. Para sayesinde öz yurtlarında Filistin halkını azınlık hale getirdiler bunlar.

Macron her fırsatta sözde Ermeni soykırımının felaketinden bahsederek Ermenileri savunuyor ya; Afrika’nın neredeyse tamamında soykırımlar yaptığını hiç ağızlarından duymadık.

Ama Türkiye’nin Ermenilere soykırım yaptığı yalanına gelince alıyor eline sazı durdurabilene aşk olsun. Ne Fransa, ABD ne de İsrail bu soykırımlardan bahsetmez de Hâlâ Ermeni soykırım derlerse utanmadan aklınıza; Türklerin Suriye’ye sürdüğü Ermenilerin nerede olduğunun belli olduğu ve Ermeni çetelerin katlettiği Türklerin mezarlarının bile olmadığı gelsin…

Buna ispat arayan varsa altta bulunan Kazım Karabekir Paşa’nın 10 Mart 1918 tarihli raporunu gönül rahatlığıyla gözlerine sokarsınız…

“Üçüncü Ordu Kumandanlığına

Kolordu Karargâhının Alaca’ya vusulünde Ermenilerin elinden kaçarak kurtulabilen kırk sekiz nüfustan maada, iki odaya doldurularak itlafa teşebbüs eyledikleri ahali-i İslamiye den iki yüz yetmiş sekizini şehit ve kırk ikisini ekserisi ağır olmak üzere mecruh buldum. Mecruhinin tedavi ve istirahatlarına çalışılmaktadır. İki yüz yetmiş sekiz şehit kümesi içerisinde ırzlarına tecavüzden sonra ciğerleri duvarlara asılmış genç kızlar, karınları deşilmiş hamile kadınlar, beyinleri süngülenmiş veya vücutlarına benzin dökülerek ihrak edilmiş çocuk ve erkeklerin hasıl ettiği pek hazin levha ile İkinci Kolordudan gelirken Arapgir ve Eğin’de üç dört bin Ermeni’nin kısmen ihtida perdesi arkasında büyük bir hürriyet ve musavat-ı tamme ile mesrurane bir hayat geçirmekte olduklarını tahatturla, gördüğüm bu iki hadise arasındaki tezat ve mübayenetten mütevellit ye’s ve teessürünü hak-i pay-i kumandanilerine bu zavallı şehitlerin başucunda arz etmeğe bir mecburiyet-i deruniye hisseylediğim maruzdur.

1.Kolordu Kafkas Kumandanı

Harekât 397

Kazım Karabekir”

http://www.turktime.com/yazar/kim-kime-soykirim-yapti/14770

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