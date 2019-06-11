İstanbul’da saldırıya uğrayan Ermeni aile Ermenistan’a dönüyor

İstanbul Ermeni Patrikhanesi Samatya’da Ermeni bir aileye karşı düzenlenen saldırıyı kınadığını açıklamıştı. Son günlerde Patrik vekili Aram Ateşyan saldırıya uğrayan Ermenistan’lı ailesini ziyaret etti.

Aileye Patrikhanenin desteklemeye hazır olduğunu ifade eden Ateşyan suçluların bir an önce ortaya çıkması ve cezalandırılması konusunda süreci dikkatle takip edeceklerini ve mümkün olan her şeyi yapacaklarını vurguladı.

Ermenistan’lı aile korku ortamında yaşadığından dolayı Ermenistan’a geri döneceklerini açıkladı.

Şu an onlar Samatya’daki evi terk etmişler ve tanıdıkların yanında kalıyorlar.

Hatırlanacağı üzere Mayıs’ın sonunda İstanbul’un Samatya semtinde kirada kaldıkları evde Ermenistan’lı bir aile saldırıya maruz kalmıştı. Kocası evden çıktıktan sonra Arpine isimli kadına iki kişi bıçakla saldırmıştı. Kadın hastaneye kaldırılmıştı ve tedavi altına alınmıştı. Saldıranlar giderken “Bu daha başlangıç” diye bağırmışlardı.

Sargis ve Arpine Tumanyanların iki küçük çocuğu da var.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/06/11/İstanbul-Samatya-Ermeni/156903

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