1915’in diğer yüzü: ’Saklı Haç’ Diyarbakır’da gösterilecek

HABER MERKEZİ – Eğil’de yaşayan Müslümanlaştırılmış Ermeniler’in 1915’ten bugüne uzanan hikayesini tanıkların anlatımıyla irdeleyen “Saklı Haç”, 16 Haziran’da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde izleyici ile buluşacak.

Müslümanlaştırılmış Ermenileri konu alan “Saklı Haç”ın gösterimine sayılı günler kaldı.

Belgeselin ilk gösterimi yapımın merkezinde yer alan Diyarbakır’da, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Vizyon saati 19.30 olarak açıklanan filmin kapıları herkese açık ve aynı zamanda program kapsamında izleyiciye yönetmenlerle kısa bir söyleşi yapma fırsatı tanınacak.

Belgesel hakkında

Gazeteci Altan Sancar ve Serhat Temel’in yönetmenliğini üstlendiği belgesel, Türkiye genelinde sayıları onbinlere ulaşan Müslümanlaştırılmış Ermeniler arasından mikro örneklem olarak bu sürecin yoğunca işletildiği merkezlerden biri olan Eğil ilçesine yoğunlaşıyor.

Belgeselde Müslümanlaştırılmış Ermenilerin çocukları, torunları ve sonraki kuşakların kimlik bunalımı ve arayışı, anlatılan geçmişe özlem, duygusal etkileri ve 1915 ve sonrasında Eğil ve çevresinde yaşanan sürgün ve katliamlar ile birlikte tarihsel arka yüzü işleniyor.

İki bölümden meydana gelen belgeselde ilk bölümde odağa 1915 alınırken, ikinci bölümde ise kimlik bunalımı, travma ve arayış işleniyor.

Bir yıllık bir çalışmanın eseri olan belgesel ile birlikte 1915 ve Ermeni Soykırımı ele alınarak, Türkiye halklarının karşısında duran konu ile yüzleşmesi hedefleniyor.

16 Haziran’da gösterilecek filmin yönetmenliğini gazeteci Şiyar Dicle, kameramanlığını gazeteci Sertaç Kayar ve müziğini ise sanatçı Sasa Serap yapıyor.

http://gazetekarinca.com/2019/06/1915in-diger-yuzu-sakli-hac-diyarbakirda-gosterilecek/

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