Le « Sunday Times » écrit que la princesse Diana a des origines arméniennes

Dans un article paru dans le journal britannique « Sunday Times » intitulé « L’Arménie où a débuté la vie » le rédacteur s’interroge sur les points communs entre Kim Kardashian, Garry Kasparov, Charles Aznavour, Hovhannès Aïvazovski, Hasmik Papyan et la princesse Diana.

« D’un premier abord, cette question qui peut paraître quelque peu bizarre, trouve pourtant qu’elle est fondée. Toutes ces personnalités citées ont une origine arménienne. Cela signifie que ce sont tous des Arméniens. Il semble que les liens arméniens sont suffisamment forts et réalisent des miracles. Les Arméniens sont sans doute le seul exemple où le nombre de la diaspora dépasse la population du pays. L’Arménie où vivent trois millions de personnes tandis qu’en diaspora les Arméniens sont sept millions » écrit « The Sun ». Le journal continue « L’origine arménienne de la reine Diana a déjà été évoquée. Du côté de sa mère, son arrière-grand-mère était Eliza Georgian et elle était une Arménienne habitant en Inde ».



Rappelons que la poste d’Arménie a émis en 1998 un timbre-poste dédié à Diana, la princesse de Galles.

Krikor Amirzayan

http://www.armenews.com/spip.php?page=article&id_article=14277

