İstanbul Müzik Festivali başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 47’nci kez düzenlenen İstanbul Müzik Festivali, ‘Var Olmanın Aydınlığı, Var Olmanın Karanlığı’ temasıyla, 11 – 30 Haziran tarihleri arasında, 15 farklı mekânda, 22 konserle binlerce sanatseveri müzikle buluşturuyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. sponsorluğunda düzenlenen 47. İstanbul Müzik Festivali 11-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. İstanbul Müzik Festivali, müziğin aydınlanma yolculuğundaki rolünü ve evrendeki ikiliklerden doğan hikâyeleri ‘Var Olmanın Aydınlığı, Var Olmanın Karanlığı’ temasıyla sahnelere taşıyor.

Festival, verdiği eser siparişleriyle de sanatsal üretime katkıda bulunmaya devam ediyor. Dünyada sadece kadın bestecilere verilen tek ödül olan Heidelberg Kadın Sanatçı Ödülü’nün geçen yılki sahibi Zeynep Gedizlioğlu’na sipariş edilen iki piyano eseri ve Sochi Festivali ile ortak olarak, günümüzün en üretken bestecilerinden Alexander Tchaikovsky’ye sipariş edilen eser, dünyada ilk kez Festival’de dinleyicilerle buluşuyor.

15 FARKLI MEKÂNDA MÜZİK ZİYAFETİ

İstanbul Müzik Festivali müzikseverleri İstanbul’un 15 farklı mekânında ağırlayacak. Aya İrini Müzesi, Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall, İş Sanat Konser Salonu, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Rahmi M. Koç Müzesi, Süreyya Operası, Zorlu PSM, Kapalıçarşı ve Neve Şalom Sinagogu festivale ev sahipliği yapacak.

Ayrıca İstanbul’un tarihi mekânlarından Samatya’da yapılacak Müzik Rotası ile ilk kez Altımermer Panayia Rum Ortodoks Kilisesi, Surp Anarad Hığutyun (Günahsız Meryem Ana) Ermeni Katolik Kilisesi, Aya Konstantinos ve Eleni Rum Ortodoks Kilisesi ve Surp Hovhannes Ermeni Kilisesi’ne konuk olacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen Hafta Sonu Klasikleri ise bu yıl Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi ile Galata Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

“MÜZİK İÇİMİZDEKİ İYİYİ BÜYÜTÜYOR”

Sanatı desteklemenin temel ilkeleri arasında yer aldığını ve bu kapsamda festivale 4’üncü defa sponsor olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Elginkan Topluluğu İcra Meclisi Başkanı ve E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen, “Sanat, yaşamı anlamanın ve ifade etmenin en temel yollarından biridir. Yaşamın içinde var olan zıtlıkları da en iyi sanat anlatır. Müzik, iyi ve kötüden, mutluluk ve hüzünden beslenirken; bizlerle buluşan her nota aslında içimizde iyi olanı büyütmemize katkı sağlar. Elginkan Topluluğu olarak sanatı ve sanatçıyı her zaman bu bilinçle destekliyoruz. 47’nci İstanbul Müzik Festivali kapsamında da İstanbul Kültür Sanat Vakfı ile birlikte aydınlığın yayılmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi.

AÇILIŞ KONSERİNİ TEKFEN FİLARMONİ ORKESTRASI VERECEK

47. İstanbul Müzik Festivali, açılış konseri, 11 Haziran Salı günü Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda saat 20.00’da, sürekli şefliği ve sanat yönetmenliğini Aziz Shokhakimov’un yürüttüğü Tekfen Filarmoni Orkestrası ve Türkiye’de ilk kez dinleyicilerle buluşacak olan genç piyanist Seong-Jin Cho ile gerçekleştirilecek. Tekfen Filarmoni Orkestrası 2019-2022 yılları arasında İstanbul Müzik Festivali açılış konserleri orkestrası olacak.

https://www.turizmgunlugu.com/2019/06/10/istanbul-muzik-festivali-basliyor/

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