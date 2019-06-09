Saklı Haç belgeseli, seyirciyle buluşuyor

Çekimleri Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde gerçekleştirilen ve Müslümanlaştırılmış Ermenilerin yakınlarının hikâyelerini izleyici ile buluşturacak olan Saklı Haç belgeselinin gala gecesi 16 Haziran Pazar günü saat 19.30’da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Yönetmenliğini Altan Sancar’ın yaptığı belgeselin herkese açık olan gösteriminin ardından kısa bir söyleşi gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Belgesel hakkında

Diyarbakır’ın Eğil ilçesi 1915 yılına kadar Diyarbakır’da Ermenilere ev sahipliği yapan ve Ermeni nüfusun çoğunlukta olduğu yerleşim birimlerinden biriydi. 1915 ve sonrasında ile birlikte yaşanan ölüm ve sürgünler sonucu ilçede Ermeni kültürü tamamen silinmiş, geride kalan başta Ermeni kız ve erkek çocukları olmak üzere nüfusun tamamı ise Müslümanlaştırılmıştır. Kamuoyunda yaygın tabiri ile ‘Müslümanlaştırılmış Ermeniler’ olarak bilinen nüfusun birinci ve ikinci kuşak çocuk ve torunları bugün Eğil ilçesinde kimliklerinden uzak biçimde yaşamlarını sürdürmektedir. Son yıllarda artan araştırmalar ve yayınlar, düzenlenen konferanslar ile kimlik arayışının arttığı yerlerden olan Eğil ilçesinde Müslümanlaştırılmış Ermenilik hususu gün yüzüne çıkmaya başlamıştır.

https://dailymotion.com/video/x741wbh

Çalışmalarına 2018 yılının Haziran ayında başlanan Saklı Haç belgesi, Türkiye genelinde sayıları onbinlere ulaşan Müslümanlaştırılmış Ermeniler arasından mikro örneklem olarak bu sürecin yoğunca işletildiği merkezlerden biri olan Eğil ilçesine yoğunlaşıyor. Belgeselde Müslümanlaştırılmış Ermenilerin çocukları, torunları ve sonraki kuşakların kimlik bunalımı ve arayışı, anlatılan geçmişe özlem, duygusal etkileri ve 1915 ve sonrasında Eğil ve çevresinde yaşanan sürgün ve katliamlar ile birlikte tarihsel arka yüzü işleniyor. Gazeteci Altan Sancar ve Serhat Temel’in yönetmenliğini üstlendiği belgeselin, görüntü yönetmenliğini gazeteci Şiyar Dicle, kameramanlığını gazeteci Sertaç Kayar ve müziğini ise sanatçı Sasa Serap yapıyor.

İki bölümden meydana gelen belgeselde ilk bölümde odağa 1915 alınırken, ikinci bölümde ise kimlik bunalımı, travma ve arayış işleniyor. Bir yıllık bir çalışmanın eseri olan belgesel ile birlikte Türkiye’nin demokratikleşme sürecinde önemli eşiklerden biri olan 1915 ve Ermeni Soykırımı ele alınarak, Türkiye halklarının karşısında duran konu ile yüzleşmesi hedefleniyor.

https://t24.com.tr/haber/sakli-hac-belgeseli-seyirciyle-bulusuyor,825001

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