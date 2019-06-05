Yunan Arkeologlar Birliği Trabzon Ayasofyası için endişeli

Trabzon Ayasofyası’nın 2013 yılında müzeden camiye çevrilmesinden rahatsız olan Yunan arkeologlar, o günden sonra ziyaretlerin sınırlandırılmasından şikayet ederek, Yunanistan ve Türkiye Kültür Bakanlıkları ile UNESCO’ya yazdıkları mektupta binanın genişletilmesine yönelik çalışmaların mimari özellikleri zedeleyeceğinden endişe ettiklerini belirttiler.

Yunan Arkeologlar Birliği (The association of Greek Archaeologists), geçtimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yunanistan Kültür Bakanlığı ve UNESCO’nun Yunanistan Bürosuna bir mektup göndererek, Trabzon’daki Ayasofya binasının geleceğinden endişe duyduklarını belirttiler.

GreekReporter.com sitesinden Nick Kampouris’in haberine göre; Trabzon Ayasofyası binasına Türk restoratörlerce uygulanacak genişletme projesinin binanın asli mimari planını bozacağından endişeli olduklarını belirten arkeologlar, Türk makamlarının yapmayı plandığı ek binaların, anıt yapının mimari karakteristiğini tamamen değiştirebileceğini savundular.

Mektupta ayrıca, müze olarak kullanılan tarihi kilise binasının, Türkiye tarafından 2013 yılında Müslümanlar için camiye dönüştürüldüğü hatırlatılarak, o tarihtemn sonra ziyaretçilerin bu önemli anıtı gezmelerinin sınırlandırıldığı belirtildi.

arkeolojikhaber.com

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