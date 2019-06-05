Meşhur Ermeni ressam Ayvazovski’nin şimdiye kadar sergilemeyen resimler sergilenecek

Rusya’nın Kronstadt şehrinde dünyaca meşhur Ermeni deniz ressamı Hovhannes Ayvazyan’ın (Ayvazovski) daha çok özel koleksiyonlarda yer alan ve şimdiye kadar sergilenmeyen resimlerin sergisi düzenlenecek. Sergi 1 Temmuz’dan 1 Eylül tarihleri arasında açık olacak.

Sergide sadece bir resim, Rus çarı 1. Aleksandr kalesinden görüntü adlı eser Rus Müzesi koleksyonundan olacak, diğer bütün eserler özel koleksiyonlardan alınmıştır. Serginin girişi ücretsizdir.

Resimler dışında sergide Ayvazovski ile ilgili el yazmaları ve başka malzemeler de yer alacak. Toplam 300’den fazla sergi malzemesi olacak.

Hovhannes (İvan) Ayvazovski kimdir?

Kırım’ın liman şehri Feodosiya’da, yoksul Ermeni Ayvazyan ailesinde 29 Temmuz 1817’de dünyaya gelen Hovhannes, Simferopol Lisesi’nde iken resim yeteneğinden ötürü 16 yaşında Çar I. Nikolay’ın emriyle St. Petersburg Akademisi’ne alındı. 1836’da akademiden mezun olduktan sonra devlet tarafından Avrupa’ya gönderildi. Yıllar süren seyahatleri sırasında birçok ülkede sergileri açıldı, çağın en yetenekli ressamlardan biri olarak ün kazandı.

1844’te Rusya’ya döndükten sonra Rus Donanması’nın resmi ressamlığı görevine atanan Ayvazovski, yaşamı boyunca çok sayıda deniz ve gemi resmi yaptı.

Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz dönemlerinde sık sık İstanbul’u ziyaret eden Ayvazovski’nin 200’e yakın İstanbul tablosu var. Ermeni ressam, üç Osmanlı Sultanı ve dört Rus çarı tarafından bizzat takdir edilmişti.

Beşbinden fazla eseri olan Ayvazovski’nin tablolarının büyük bir kısmı St. Petersburg, Moskova ve Yerevan devlet müzelerinde sergilenmekte. 30 kadar eseri Türkiye’de Dolmabahçe Sarayı, Deniz Müzesi, Askeri Müze, Fener Rum Patrikhanesi ve İstanbul Kumkapı Ermeni Patrikhanesi’nin koleksiyonlarında bulunmaktadır.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/06/05/Ermeni-ressam-Ayvazovski/156403

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