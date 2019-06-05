İki Ermeni kadın, “Forbes”ın “En zengin Amerikalı kadınlar” listesinde yer aldı

Ünlü Amerikan “Forbes” dergisi, kendi çabalarıyla finansal başarıyı elde eden en zengin ABD’li kadınlar sıralamasını hazırladı. 80 ismin yer aldığı listede iki Ermeni kökenli kadının da yer alması dikkat çekti.



Ermeni kökenli ABD’li tasarımcı, hayırsever ve iş kadını, 53 yaşındaki Carolyn Rafaelian, listenin 42. sırasında yer aldı. Takı ve aksesuar üretimini yapan “Alex & Ani” şirketinin kurucusu olan Rafaelian, aynı zamanda “Belcourt of Newport & Carolyn’s Sakonnet Vineyard» şirketinin de sahibidir. Carolyn Rafaelian’ın serveti, 520 milyon dolar olarak değerlendiriliyor.



Sıralamanın 57. sırasında ise, serveti 370 milyon dolar olarak değerlendirilen ABD’li şow yıldızı Kim Kardashian var.

Listenin başında “American Builders & Contractors Supply Co” kurucusu Diane Hendricks yer aldı. En son sırada ise 225 milyon dolarlık bir servete sahip olan ünlü tenisçi Serena Williams var.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/06/05/Forbes-Ermen-Kardashian-Rafaelian/156410

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