Ermenistanlı kadın Samatya’da saldırıya uğradı

Samatya’da yaşayan Ermenistanlı bir kadın maskeli iki kişinin saldırısına uğradı. Kadını bıçakla yaralayan saldırganların “Bu başlangıç” diyerek olay yerinden kaçtıkları belirtildi,

Olay 31 Mayıs Cuma günü sabah saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Ermenistanlı Arpine T., eşi Sarkis T.’nin evden çıkmasından kısa bir süre sonra zilin çalması üzerine kapıyı açtı. Kimliği belirsiz iki kişi Arpine T.’yi bıçakla yaraladı. Maskeli şahısların kaçarken “Bu başlangıç” dedikleri öğrenildi.



Arpine T.’nin yardımına çığlıklarını duyan komşuları yetişti. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Bu arada çiftin Samatya’daki evinin iki ay öncesinde işaretlendiği belirtildi. Gelişmelere dair Agos’a bilgi veren Türkiye Ermeni Patrikliği’nden Başrahip Zakeos Ohanyan evin duvarına nefret söylemi içeren yazıların bulunduğu kağıtlar yapıştırıldığını ve haç çizildiğini ifade etti. Ohanyan, polisin olay hakkında soruşturma başlattığını söyledi.

(Ermenistanlı aile kapıya bir süre önce bırakılan notu paylaştı)

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