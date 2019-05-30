Gabriel Sargsyan Al Bataeh satranç turnuvasında birinci oldu

Ermenistan Erkek Satranç Takımı oyuncusu Gabriel Sargsyan Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) hızlı satranç turnuvasında birincilik kazandı.

Al Bataeh hızlı satranç uluslararası turnuvasına 19 ülkeden 107 satranççı katılıyordu. Ermenistan’ı temsil eden Gabriel Sargsyan 7 puandan 6.5 puan kazanıp birinci oldu. İkinci sırada Azerbaycan’ı temsil eden Gadir Guseynov yer aldı. Azerbaycan’lı satranççı 6 puan kazandı. Mısır temsilcisi ve uluslararası satranç ustası Taher Fuad ise üçüncü sırada yer aldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/05/30/Ermenistan-satranç-BAE/155993

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