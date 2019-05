Kars, tarihin her döneminde bir Türk Şehri olmuştur

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Oktay AKTAŞ / MHP Kars Eski İl Başkanı

Sayın Mahmut Alınak, Kars Tarihin Her Döneminde Bir Türk Şehri Olmuştur.

Bir dönem CHP Kars ve bir dönem DEP Şırnak milletvekilliği yapmış olan Sayın Mahmut Alınak’ın odatv.com adlı haber sitesinde ki son köşe yazısının başlığı ”Kars hep çilemi çekecek?” idi. Sayın Alınak yazdığı bu yazı ile adeta Kars’ı bir Ermeni şehri olarak göstermek veya böyle bir algı yaratmak amacını taşımaktadır.

Yazıda aynen şöyle demektedir:

“Yoksa Kars’a tarihte bir Ermeni kenti olmanın cezası mı kesiliyor! Köyler hâlâ Ermenilerden kalma yüzyıl önceki toprak yolları kullanıyorlar. Ermenilerin insanüstü bir gayretle yaptıkları o yollar olmasaydı bu halkın hali acaba ne olurdu?” Diye yazıyor.

Sayın Alınak, siz bu tarihi bilgileri Ermenilerden mi aldınız acaba? Yoksa bizler Türk tarihini mi bilmiyoruz.

Sayın Alınak, öncelikle Kars’ın adının kaynağı Karsak Türklerinden gelmektedir. M.Ö. Karsaklı Beyliği kurulmuştur. Yine bu beylik M.S. 5. yüzyıl ortalarına kadar Kars’ta hüküm sürmüşlerdir. Karsaklar Türkoğlu Türktür. Bugün Türkiye’deki şehirler arasındaki en eski Türkçe il adını taşıyan Kars’tır. Bu isim de tabiki biz Karslıları gururlandırmaktadır. Bu şehrin isminin adının bile Türkçe olması sanırım gereken şeyleri anlatmaktadır.

Sayın Alınak, yazınız da belirtiğiniz gibi elbette Kars’ın çok büyük sorunları vardır. Bu bir gerçektir; bunlar asla inkar edilemez. Ama bu sorunların nedenini Kars’ın tarihte sözde bir Ermeni kenti gibi göstermek çok yanlış bir harekettir. Bu tarihi ters yüz etmeniz anlamı gelir. Bu Ermeniler değil midir Malazgirt’te Sultan Alparslan’a “bizleri Bizans’ın elinden kurtarın” diye yalvaranlar. Şimdi siz kalkmış Kars’a Ermeniler şunları yapmış bunları yapmış diyorsunuz. Ermeniler Kars’a hangi tarihte hakim olmuş ve yönetmişler ki, siz böyle bir algı yaratmaya çalışıyorsunuz.

Doğrudur Ermeniler Kars’ta yaşamışlardır ama hiçbir zaman Kars’ı yönetmemişlerdir. Ruslar kendilerinin yapamadıkları katliam ve vahşetlerde her daim tetikçi olarak Ermenileri kullandıkları görülür. Ermeniler, Rusların ve Batılı devletlerin her dönem Türk milletine karşı kullandığı taşeron ve terörist olarak kullandıkları millettir. Tetikçi ve taşeron bir milleti savunmanız ve Karsla ilişkilendirmenizi çok manıdar buluyorum.

Çünkü Ermeniler tarihin her döneminde dağınık yaşayan bir millettir. Hiçbir dönem de bir arada yaşamayan bir milettir. 1918 den önce hiçbir bölgede devleti olmayan bir millettir. Bugünkü Ermenistan devletinin toprağı bile Azerbaycan’ın 8 hanlığından biri olan İrevan Türk hanlığının toprağıdır. Ermeniler bu tapraklara Ruslar tarafından 1828 Türkmençay antlaşması’nın 15. maddesi gereğince 90 bin İrandan, 40 binde Osmanlıdan gelen Ermeninin yerleştirilmesi ile gelmiştir. 1918 yılında Komunist Sovyet ihtilaliyle halklara özgürlükleri verilirken Ermenilere de İravan Türk hanlığı toprakları üzerinde bir Ermenistan devleti tarihte ilk defa kuruldu. Kurulan bu sözde Ermeni devleti Türk dünyasının ortasına emperyalist devletlerin taşeronu olarak kurduruldu.

Sayın Alınak, Kars’ın çok büyük ve kronikleşmiş sorunları vardır. Bu sorunları seçilmiş milletvekilleri ve Belediye başkanları dile getirmeyerek Kars’a sahip çıkamıyorlar. Çünkü sahiplenme içgüdüleri yetersizdir. Karslı iyi niyetle her adaya oyunu veriyor. Ama seçilenler ise Kars’ı değil kendi çıkarlarının peşinde koşuyorlar maalesef.

Sayın Alınak, siz iki dönem milletvekilliği yaptınız. Peki size soruyorum?

“Kars’ın hangi sorununu dile getirdiniz. Hep şov peşinde koştunuz. Yakınlarınıza ihale almaktan başka ne yaptınız. Yanılmıyorsam bir de Kars’ta takım elbise ile paçalarınızı katlayarak cılız bir dere de suya gererek sudaki şovunuzu hiç unutmuyoruz. Kars’lı sizin gibi şovcuları çok gördü. Hiçbir zaman ülke ve millet bütünlüğünün yanında olmadınız…

Sayın Alınak gelelim saadete. Siz bu yazı ile ne demek istiyorsunuz? “Kars tarihte bir Ermeni kenti olmanın cezası mı kesiliyor” demekle, Kadim Bir Türk şehri olan Kars’ı tarihte sözde bir Ermeni kenti gibi göstermekle ne amaçlıyorsunuz? Kars Belediyesi’ni HDP’in kazanması siz ve sizin gibi emperyalist düşüncede olanları cesaretlendirmiş gibi görülmektedir. Kürt kimliğine bürünen Hoybun mensupları ile Ermeni Taşnaksutyun örgütü arasında imzalanmış bir ittifak senedi vardır. Benim aklıma tarihte Ermeni- Kürt itifakı olan Hoybun Cemiyeti’nin kuruluş tarihi, nizamnamesinde yer alan 5 Ekim 1927 tarihli Hoybun antlaşmasının 9 maddesine göre, Taşnaksutyun Partisi ve Kürt ulusal Cephesi, Hoybun Ermenistan ve Kürdistan’ın kendilerine ait toprakları üzerinde bağımsızlıklarının tanınmaması nedeniyle kendilerinin Türkiye ile savaş içinde olduklarını kabul ederler. Dolayısıyla anlaşan taraflar olarak ikisi arasında bir ön anlaşma sağlanmadan taraflardan hiçbirinin ne Türk hükümeti ile, ne de başka bir hükümetle ilişkiye girmeyecekleri konusunda birbirilerine karşı sorumludur diyorlar. Sizde şimdi yılar sonra bu anlaşmayı tekrar yürürlüğe mi koymak istiyorsunuz. Siz yoksa 1927 yılında kurulan Ermeni Kürt itifakı olan Hoybun cemiyetinin sözcüsü mü olsunuz? Size göre Türkiye Cumhuriyeti, 81 ilinden biri olan Kars’ta ve Doğu Anadolu ve Güneydoğu da işgalci midir ?

Sayın Alınak manaları, duyguları ve idealleri aralarında ortak kılabilmiş topluluklara millet denir. Bu bir anlamda bir toplumun ve bireylerin o toplumun idda, ideal, destan, masal, felaket, sevinç ve itirazlarına iştirakini anlatır. Millet, yalnız iştirakle değil, aynı zamanda alanını yüceltmekle ilgilidir. Kürt vatandaşlarımızda bu ülkede yaşamaktan; birliktelikten yana tavırını koymuşlardır. Bu düşünceyi bölmeye siz ve sizin gibi düşüncede olanların bozmaya güçleri yetmeyecektir.

Sayın Alınak şunu biliniz ki Kars tarihi Elviye-i Selase den biri dir. Yani tarihteki üç sancak Şehirden birisidir. Yine Milli Mücadele döneminde, Karslılar önce Milli Şura sonra Cenub-i Garb-i Kafkas hükümetini kurmuşlardır…

Sayın Alınak Kars her dönem buram buram Türk kokan kadim bir Türk Şehridir

NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE.

