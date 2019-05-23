İsviçreli gazeteci: “Ermenistan, dağlarıyla ve tabiatıyla değil, ruhu ve vicdanıyla cezbediyor”

İsviçre Seyahat Gazetecileri Birliği’nden 16 gazeteci bu günlerde Ermenistan misafiri. Ülkenin turistik imkanlarını ve cezibesini araştırmaya gelen gazeteciler grubu, bir hafta boyunca Yerevan’daki ve Ermenistan ilçelerindeki görülecek yerlerinde gezerek, Ermenistan turizm imkanlarını İsviçre’de tanıtmak için çekimler yapacak.

Birlik Başkanı Alek Dekot, “Farklı ülkelere sık sık bu tür yolculuklar düzenleyerek bu ülkelerde turizm konulu röportajlar hazırlıyoruz. Kendim çok gezdim, çok ülkelerde oldum, ancak Ermenistan hakkında hiçbir zaman hiçbir şey duymamıştım. Geçen yıl Frankofoni Zirvesinden sonra Ermenistan’ı araştırmaya karar verdim ve mutlaka ülkenizi ziyaret etmem gerektiğini anladım. Geldim ve aşık oldum Ermenistan’a” ifadelerini kullandı.



Ermenistan’ın, zaten dağlı bir ülkeden gelen İsviçrelileri dağları ve tabiatıyla büyüleyemeyeceğini dile getiren gazeteci, “Ermenistan, ruhu ve vicdanıyla cezbediyor, biz bunu tanıtacağız İsviçrelilere” şeklinde konuştu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/05/23/İsviçre-Ermenistan/155577

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