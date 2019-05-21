Yeni Zelanda’da terör saldırılarının yaşandığı camilere kiliseden 100 bin dolarlık bağış

Yeni Zelanda’da 52 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların yaşandığı camilerin onarımı için kiliseden yardım eli uzatıldı. Mormonların bağlı olduğu Azizler Kilisesi, El Nur ve Linwood camilerinin restorasyonu için 100 bin dolar bağış yapacağını açıkladı.

The Church News’ün haberine göre camilere yardım yapılacağını duyuran kilisenin lideri Russell M. Nelson, Christchurch kentinde 15 Mart’ta yaşanan kanlı olayı ‘akıl almaz’ olarak niteledi. Saldırıyla ilgili Yeni Zelanda İslam Birlikleri Başkanı Dr. Mustafa Farouk’u ziyaret eden Nelson destek mesajları verdi. Nelson, “Dua edebiliriz, sevgimizi verebiliriz, ihtiyaçlarını karşılayabilir, bağışta bulunabiliriz.” diye konuştu.

“Biz biriz, birlikteyiz”

Dr. Farouk da saldırıların yaşandığı andan itibaren başbakandan sokaktaki halka kadar, toplumun her kesiminden bireylerin Müslümanlara destek olduğunu ifade etti.

Başkan Nelson ile el ele vermenin de birlik ve beraberliği simgelediğini söyleyen Nelson, “Biz biriz, biz birlikteyiz.” dedi.

Görüşmede, kilise lideri Nelson her iki caminin onarımı için 50’şer bin dolar bağış yapacaklarını açıkladı.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde, 15 Mart günü meydana gelen terör eyleminde, iki camiyi kurşun yağmuruna tutan Brenton Tarrant adlı saldırgan, 51 kişinin ölümüne neden olmuştu. Olayda en az 50 kişi de yaralanmıştı.

Saldırı anını sosyal medya üzerinden canlı yayınlayan Avustralya vatandaşı 28 yaşındaki saldırgan, terör eylemi düzenlemek, 51 cinayet ve 40 cinayete teşebbüsten yargılanıyor. Tarrant’ın bir sonraki duruşması haziran ayında görülecek.

https://tr.euronews.com/2019/05/21/yeni-zelandada-teror-saldirilarinin-yasandigi-camilere-kiliseden-100-bin-dolarlik-bagisi

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