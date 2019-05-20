Nikol Paşinyan Kadife devrimin yeni aşamasını ilan etti

Ermenistan ikinci Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın kişisel kefalet karşılığında serbest bırakılmasına dair mahkemenin aldığı kararından sonra Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 19 Mayıs akşam saatlerinde halka seslenerek mahkemelerin önünde toplanıp kapılarını kapatma ve hakimlerin girmesine izin vermeme çağrısı yaptı.

20 Mayıs sabah saat 8:30’dan itibaren Ermenistan’ın farklı şehirlerinde halk mahkemelerin önünde toplandı ve mahkemelerin çalışmalarını engelledi.

Kadife devrimin ikinci önemli aşaması olarak yargı alanında devrim gerçekleştirmesi gerektiğini ilan eden Nikol Paşinyan saat 12:00’da Hükümetin özel oturumunda yargı alanındaki devrimin yol haritasını halkın dikkatine sundu.

1. Ermenistan vatandaşları bütün hakimlerin mal varlığı durumu, siyasi bağlantıları hakkında bilgilere ulaşabilmeli, vetting gerçekleştirilmeli.

2. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarında kaydedilen vatandaşlarımızın haklarını ihlal eden kararlar alan bütün hakimler istifa etmeli yada görevden alınmalı.

3. Tarafsız olamayacaklarını bilen bütün hakimler istifa etmeli.

4. Geçiş dönemi adalet mekanizmalarının uygulanması Ermenistan için hayati önem taşıyor.

5. Ermenistan Parlamentosunda gerçekten bağımsız yargı sisteme sahip olmak için gereken yasal altyapısı hazırlanmalı. Eğer gerekirse Anayasa değişikliği de yapılmalı. Bunun için referanduma ihtiyaç olursa, referandum düzenlenmeli.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan bu gündemi Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve başka uluslararası örgütlerinin temsilcileriyle de ele alındığını ifade ederek gerçekten bağımsız ve tarafsız yargı sistemi sağlayabilmek için Ermenistan’a destek vereceklerini ümit ettiğini vurguladı.

Bu açıklamadan sonra Ermenistan Başbakanı halka mahkemelerin önünde yapılan protestoların durdurulmasına dair çağrıda bulundu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/05/20/Nikol-Paşinyan-Ermenistan-mahkeme/155234

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