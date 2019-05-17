Volkan Konak, Fenerbahçe İçin Bağış Toplayan Ünlü İsimleri, Ronaldo’yu Örnek Göstererek Eleştirdi

Şarkıcı Volkan Konak, Fenerbahçe için ‘Fener Ol’ kampanyası düzenleyen ve bağış toplayan ünlü isimlere yüklendi. Konak, “Bir Hristiyan, Müslüman bir ülkeye bağış yapıyor. Yurdumun zenginleri de bir araya gelip asgari ücretli insanlardan kulüp için para topluyor.”

TV8 ve FBTV’de ortak yayınlanan Acun Ilıcalı’nın sunduğu Fenerbahçe WinWin kampanyasında toplanan para gündemin en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı. Büyük destek alan kampanyaya ünlü bir isimden tepki geldi. Şarkıcı Volkan Konak, Cristiano Ronaldo’nun Filistin’e yaptığı yardımı dile getirerek ünlü isimleri eleştirdi.

“ZENGİNLER BİR ARAYA GELİP PARA TOPLUYOR”

Sevilen şarkıcı sosyal medya hesabından “Cristiano Ronaldo Ramazan dolayısıyla Filistin’e 1 milyon 500 bin dolar bağış yapıyor.

Bir Hristiyan, ezilmiş ve fakir Müslüman bir ülkeye bağış yapıyor. Yurdumun zenginleri de bir araya gelip asgari ücretli insanlardankulüp için para topluyor.” paylaşımıyla ünlü isimlere göndermede bulundu.

https://www.sondakika.com/haber/haber-volkan-konak-fenerbahce-icin-bagis-toplayan-unlu-12056760/

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