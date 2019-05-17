Sevan Nişanyan Ermenistan vatandaşlığı aldı

İstanbul’lu Ermeni yazar, gazeteci, dilbilimci Sevan Nişanyan kendi Fecebook ve Twitter sayfalarından Ermenistan Cumhuriyeti kimliği aldığını bildirip Ermenistan pasaportuyla çekilen fotoğrafını paylaştı.

Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda Nişanyan “Ermenistan Cumhuriyeti pasaportumu bugün Atina elçiliğimizde düzenlenen küçük bir törenle Büyükelçi Sn. Fadey Çarçoğliyan’dan aldım.

Tarih boyunca sadece emeğiyle ayakta kalmış çalışkan ve barışçı bir ulusun mensubu olduğum için bir kez daha gurur duydum.

Bu onuru kazanmama vesile olan başta Başbakanımız Sn. Nikol Paşinyan olmak üzere tüm ilgililere teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere özgür düşünen aydın Sevan Nişanyan birçok çalışmların yanısıra Türkiye’yi eleştiren ‘Yanlış Cumhuriyet’ kitabıyla meşhur oldu. Nişanyan Türkiye’de siyasi baskılara maruz kaldı. Sonuçta kaçak inşaat yapma suçlamasıyla 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 3.5 sene hapis yatamaktan firar eden Nişanyan şimdi Yunanistan’da yaşıyor ve son zamanlarda orada tekrar evlendi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/05/17/Sevan-Nişanyan-Ermenistan/155085

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