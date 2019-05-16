“Trabzonlular’a Rum diyebilecek kadar alçalmasaydınız keşke…”

HYETERT – iYi Parti TBMM Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AKP Grubu Başkanvekili Tevfik Göksu’nun İmamoğlu üzerinden Trabzonlular ile ilgili dünkü açıklamasına Twitter hesabından paylaştığı Göksu videosu üzerinden “Trabzonlular’a Rum diyebilecek kadar alçalmasaydınız keşke…” yorumunu yaptı. Yorumu defalarca beğenilerek yeniden tweet edilen Göksu’nun yapılan ırkçılık eleştirilerine rağmen tweetini silmediği dikkat çekti.

Trabzonlular’a Rum diyebilecek kadar alçalmasaydınız keşke… pic.twitter.com/1f0KkP8C9K — Lütfü Türkkan (@LutfuTurkkan) May 15, 2019

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