Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Trabzonlulara “Yunan” benzetmesi yaptı | Son dakika

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Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AKP Grubu Başkanvekili Tevfik Göksu’nun İmamoğlu üzerinden Trabzonlular ile ilgili açıklaması büyük tepki topladı.

Katıldığı bir iftar programında konuşma yapan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan daha sonra da mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdi.

İmamoğlu’nun kazanmasına en çok Yunan medyasının sevindiğini ifade eden Göksu daha sonra İmamoğlu’nun nereli olduğunu iftar programına katılan vatandaşlara sordu. Vatandaşlardan “Trabzon” cevabını alan Göksu “E hesap başka” dedi.

İYİ PARTİ’DEN TEPKİ

“SOYLU GÖREVDEN ALMALIDIR”

İYİ Parti Ortahisar İlçe Başkanı Muhammet Erkan “Ş…, adi, alçak, yaratık… Bunlar iyice ipin ucunu kaçırdı. Oy verecek Trabzonlulara yazıklar olsun Sayın Süleyman Soylu bu gece Esenler Belediye Başkanını görevden almalıdır. Bu şehir bu hakareti kaldıramaz. Trabzonlulara Yunanlı diyen alçağı o görevden uzaklaştırmalıdır. Bir Trabzonlu bakan olarak bunu yapmalıdır” ifadelerini kullandı.

CHP’DEN DE TEPKİ GELDİ

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da Göksu’nun sözlerine bu mesajla tepki gösterdi;

Tevfik Göksu; biraz utan, sıkıl, Allah’tan kork! Nedir bu, ne demek ‘Yunan kazandı!”.

Sizde zerre kadar insaf, vicdan, insanlık kalmamış. Yazık!@mt_goksu pic.twitter.com/3oblJ57dQR — Mehmet Bekaroğlu (@MBekaroglu) May 14, 2019

https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/esenler-belediye-baskani-tevfik-goksu-trabzonlulara-yunan-benzetmesi-yapti-4802987/

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