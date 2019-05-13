O cami açtıkları kiliselerin kefareti mi?

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Akın Aydın

Çamlıca Camisi beklenildiği gibi dile de düştü, siyasete de alet edildi. Hatta Allah rızası yerine gövde gösterisi için on binler camiye taşındı, namaz kılındı!

Hele hele Türk Bayrağına paçavra, bu ülkenin kurucusuna da kâfir diyen kişinin (ki, bir Müslüman’ı küfürle itham, itham ettiği kişi kâfir değilse kendisi kâfir olur) şerefli bayrağımıza sarılı tabutu ve imanına ‘şahitlik eder misiniz’ sorusuyla yine gündeme geldi.

Çamlıca Camisi neden yapıldı?

Herkesin bir cevabı vardır. Sayın Erdoğan da tarihe bir iz, İstanbul’a bir damga bırakmak için yaptırdıklarını söyledi.

Kimsenin niyetini sorgulamıyoruz ama ben biraz farklı bakıyorum. Bence, Çamlıca Camisi Anadolu’da açtıkları yüzlerce kiliseye kefaret olsun diye yaptırdılar, diyorum. Neden mi?

Soru; Cumhuriyet tarihinin en çok kilise açan başbakanı, cumhurbaşkanı, partisi hangisidir?

Sayın Erdoğan’dır. AKP’dir. Hem de milletin parasıyla yaptırdılar ve ne hazindir ki, Allah’ın ismi ile Allah’a şirk koşulan mekânları açtılar.

Hatırlayın! Nasıl bir rüzgâr estirildiyse Anadolu’nun dağında, taşında harabe kilise, havra arama çalışmaları yapılıyordu. Buldular.

Katrilyona varan paraları bu harabe kiliselerin onarımı için verdiler. Birkaç örnek vereyim;

Ermenilerin, Akdamar Adasında Müslüman erkeleri sistematik olarak katlettikleri, Müslüman kadınlara tecavüz ettikleri ve bu vahşeti organize ettikleri Akdamar Kilisesini hazineden trilyonlarca para vererek onartan AKP hükümetidir.

Aynı şekilde Sümela’yı açan da AKP’dir.

İstanbul’da bir, ‘Demir Kilise’ komedisini izlemişsinizdir. Yanılmıyorsam milletin hazinesinden 16 trilyon para harcadılar.

Açılışa gittiler. Erdoğan, kurmayları, müftüler kurdele başındaydı. Bartelemeos ve diğer papazlar protokole sığamadıkları için yan planda kalmışlardı.

Bülent Arınç, Türkiye’deki Rum ve Ermenilere 2,5 milyar dolarlık taşınmazları verdiklerini açıklamıştı.

TBMM’de, kaç tane kilise, havra açtınız, sorusuna cevap bile vermediler.

Ama şu kimlik artık oturmuştu; Cumhuriyet tarihinin en çok, belki de tek kilise, havra açan lideri Erdoğan, partisi de AKP’ydi.

Haliyle bu imajın değişmesi lazımdı. Çamlıca Camisi gibi lüks bir yapı da bir anda bu imajı değiştirdi.

İzlendiği üzere rol model olarak Kanuni, Yavuz gösteriliyor. “Onlar yaptırdı, tarihe iz bıraktılar, ben neden iz bırakmayayım.”

Ama burada da gözden kaçan bir şey var!

Okuduğum kadarıyla bu Padişahlar ve Osmanlı’da Cami yaptıran diğer ünlüler, bu camileri şahsi mallarıyla yaptırdılar. Erdoğan ise bu camiyi milletin parasıyla yaptırdı.

Oysa Sayın Erdoğan bu camiyi, basit bir kampanya ile hazineden tek kuruş harcamadan yaptırabilirdi.

Nasıl mı?

Yıllar önce STV’de bir dernek için yardım kampanyası programı yapılıyordu.

Hakan Şükür sunucuydu. Ünlüler tek tek telefonla bağlanarak ‘hizmet hareketine’ (!) tebrik, teşekkür ve teslimiyetlerini sunuyor, ‘benden beş yüz bin, benden 1 milyon, benden yüz bin’ gibi rakamlarla yardıma katılıyorlardı.

Sayın Erdoğan’da bağlandı o programa. Bir taraftan Hakan Şükür, Erdoğan’ı övüyor.

Diğer taraftan Erdoğan da böyle bir yardım kampanyasının öneminden, düzenleyenlerin büyüklüğünden filan bahsederek, ‘benden de 250.000 lira’ diyordu.

İşte böyle bir programı TRT’ye yaptırsaydı bırak Çamlıca’yı, Ağrı Dağına cami dikerdi. Hem de yoksulun, fakirin, yetimin hakkına dokunmadan.

http://www.yenimesaj.com.tr/o-cami-actiklari-kiliselerin-kefareti-mi-H1317719.htm

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