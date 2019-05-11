ADÜ’de ‘Pontus Meselesi’ ele alındı

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– Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) düzenlenen “Pontus Meselesi” paneli Fen – Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilşen İnce Erdoğan moderatörlüğünde gerçekleşti.

Panele Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, Fen – Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kubilay Metin, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

Milli Mücadeleden Günümüze Pontus İddiaları, Yunan Megalo İdeası ve Pontus Cemiyeti, Misyoner Okullarının Pontus Cemiyetine Etkileri, konu başlıklarının konuşulduğu panele konuşmacı olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi (KATÜ) Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Öksüz, Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu katıldı.

“Pontus Meselesi Batının Şark Meselesidir”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk adlı eserinde “Saygıdeğer Efendiler, biz, Anadolu’ya çıkar çıkmaz, Türk Halkını dikkat ve uyanıklığa davet ettik. Doğabilecek tehlikelere karşı tedbirler almaya başladık” sözlerine işaret ederek Milli Mücadele’nin 100. yıl dönümünde ADÜ’de düzenlenen etkinliklerle Türk Milletini uyanık olmaya davet ettiklerini ifade etti. Aldemir, “Düveli Muazzamının ‘Şark Meselesi’ olarak başlattığı ve müdahil olduğu bu süreçte, her geçen gün yeni sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu sorunların hemen hepsinin temelinde, gayri Müslim azınlıklar ve bunları himaye etmeye çalışan Batılı devletler ve Rusya bulunmaktadır. Sırp ve Yunan isyanıyla başlayan bu müdahale hareketleri, 1856 tarihli Islahat Fermanı’ndan sonra daha meşru hale gelmiştir. Pontus Meselesi de, bu süreçte gündeme gelen ve benzer yöntemlerle günümüze kadar getirilen sorunlardan biridir. Türk Milleti’nin tarih sahnesinden silinmeye çalışıldığı savaş yıllarının ürünü olan bu meselelerin, çarpıtılıp tek taraflı olarak yeniden gündeme getirilmesinin barışa katkı sağlamayacağı ortadadır” diye konuştu.

Rektör Aldemir’in açılış konuşmalarının ardından konuşmacıların özgeçmişlerinin okunmasıyla başlayan etkinlikte Moderatör Doç. Dr. Dilşen İnce Erdoğan, panelin amaç ve kapsamı hakkında bilgiler vererek Ülkemizi tehlikeli bir durumla karşı karşıya getirmek isteyen “Pontus Meselesi’nin” farklı bakış açılarıyla ele alınacağını söyledi.

“Ermeni ve Rumlar Osmanlı’ya Karşı Kışkırtılmıştır”

KATÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Öksüz, panelde ele alınan “Pontus Meselesinin” bilimsel bir üslupla ele alınacağını ve panelin çıktılarının uluslararası camiaya duyurulacağını vurgulayarak Batılı devletlerin kendi çıkarları ve Doğu Hristiyanlığını ayağa kaldırmak adına Ermeni ve Rumları kışkırttıklarını ifade etti. Prof. Dr. Öksüz, Yunan Megalo İdeasını hayata geçirerek İstanbul’un da içinde olduğu büyük Yunanistan’ı kurma hayalindeki Rumların Batılı devletlerin lojistik desteğiyle çeteler kurduğunu ve Bölgedeki Müslüman halkı yok etmek için kıyımlara başladığını ifade etti. Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkmasıyla bölgedeki asayişi Pontus çetelerinin bozduğunu bildirdiğini ifade eden Öksüz, Pontus çetelerinin Wilson İlkelerine göre bölgeyi Türklerden arındırarak bölgeye sahip olmayı amaçladıklarını anlattı.

“Topal Osman Ağa ve Sakallı Nurettin Paşa Olmasaydı Karadeniz’de Katledilen İnsanlarımız İçin Bugün Anma Törenleri Düzenlerdik”

Karadeniz Bölgesinin Osmanlı egemenliğine girdiği 15. yy’den 19. yy’nin sonlarına kadar Rumlarla Türklerin barış içerisinde yaşadığına dikkat çeken Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu, 19. yy’nin sonlarına doğru Batılıların ve Rusların kışkırtmalarıyla Pontus çetelerinin silahsız Müslüman halka karşı saldırıya geçtiğini belirtti. Mustafa Kemal’in emriyle kurulan Merkez Ordu Komutanı Sakallı Nurettin Paşa ve Topal Osman Ağa’nın Pontus çetelerini bastırdığını kaydeden Prof. Dr. Tellioğlu, “Topal Osman Ağa ve Sakallı Nurettin Paşa olmasaydı Karadeniz’de katledilen insanlarımız için bugün anma törenleri düzenlerdik” dedi.

Yunanistan’ın 1994 yılında meclislerinde aldıkları kararla “Pontus Soykırım” iddialarını devlet tezi haline getirerek Kurtuluş Savaşı’nın başlatıldığı gün olan 19 Mayıs gününü “Pontus Soykırım Günü” olarak andığının altını çizen Prof. Dr. Tellioğlu, dünya genelinde kurulan 50’ye yakın Pontus Derneği’nin soykırım iddialarını dünya kamuoyuna kabul ettirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Panel, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve katılımcıların yurt dışında konuyla ilgili yaşadıkları deneyimleri paylaşmaları ile devam etti.

Soru – cevap kısmının ardından panelistlere belgelerini vermek için Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ile sahneye çıkan Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, panelin oldukça verimli geçtiğini dile getirerek etkinliğe katılmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Korgeneral Çitil, “Bizler bu işin Lozan Antlaşmasıyla bittiğini düşünüyorduk fakat onlar için bitmediğini görüyoruz. Şimdi siz gençlerimize düşen en büyük görev, emperyalistlere karşı birlik olmak, tek yumruk olmaktır.” diye konuştu.

Korgeneral Çitil’in konuşmalarının ardından katılımcılara belgelerinin verilmesiyle etkinlik sona erdi.

https://www.haberturk.com/aydin-haberleri/68983288-adude-pontus-meselesi-ele-alindi

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