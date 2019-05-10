IOC, Meline Daluzyan ve Ineta Radevica’da doping tespit etti

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2012 Londra Olimpiyatları’nda mücadele eden iki sporcunun doping testlerini geçemediğini bildirdi. IOC’den yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Ermeni halterci Meline Daluzyan ile 37 yaşındaki Letonyalı uzun atlamacı Ineta Radevica’nın numunelerinin pozitif çıktığı kaydedildi.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2012 Londra Olimpiyatları’nda mücadele eden iki sporcunun doping testlerini geçemediğini bildirdi.
IOC’den yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Ermeni halterci Meline Daluzyan ile 37 yaşındaki Letonyalı uzun atlamacı Ineta Radevica’nın numunelerinin pozitif çıktığı kaydedildi.Videoyu Oynat
Kadınlar 69 kiloda madalya mücadelesi veren Daluzyan olimpiyatlarda silkmede ve koparmada dereceye giremezken, Radevica ise 6.88’lik derecesiyle dördüncü olmuştu.
https://www.fanatik.com.tr/ioc-meline-daluzyan-ve-ineta-radevicada-doping-tespit-etti-2062917
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