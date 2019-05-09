Bekçiyan ‘patriklik’ için yeşil ışık yaktı: Davet ederlerse gelirim

Melike ÇAPAN

Devletin ‘patrik kaymakamlığı’nı tanımadığı Karekin Bekçiyan patrikhaneden çağrı bekliyor.

ARTI GERÇEK – Ermeni cemaatinde çalkantılı günler kapıda. Hâlâ patriği olmayan cemaat seçim için hazırlıklara başladı. Adaylar teker teker belli oldu. Patriklik adaylığı için isimi en çok geçenlerden biri de Karekin Bekçiyan. Bekçiyan 2017 yılında yapılan seçimle değebah denilen patrik kaymakamlığına getirilmişti. Ancak devlet, 5 Şubat 2018’de gönderdiği yazıyla ‘Bekçiyan’ı tanımıyoruz’ kararı aldı. Bu sürecin ardından Bekçiyan Almanya’ya giderken Patrik Genel Vekili Ateşyan’sa görevine devam etti.

Olası adaylar arasında yer alan Bekçiyan’la konuştuk. Patriklik için aday olup olmayacağını sorduğumuz Bekçiyan, “Davet ederlerse gelirim” dedi.

‘İSTİFA EDEREK GELMEDİM’

– Seçilmiş bir değebahsınız, henüz istifa da etmediniz. Yalnız seçim süreci burada yeniden başladı. Neler söyleyeceksiniz?

Seçim süreci başladı ve ardından fikir ayrılıklarıyla beraber kavgalar da başladı. Biliyorsunuz 29 Nisan’da Ruhani Kurul’dan karar çıktı. Aram Srpazan ‘ben idare ederim durumu’ demiş. Bu usulsüz bir şey tabi. Hiç bizim geleneklerimize, kurallarımıza uymayan bir şey. Bunu nasıl kabul ettiler şaştım doğrusu. Çünkü iki konu var; öncellikle dediğiniz gibi seçilen değebah (patrik kaymakamı) benim. Ben istifa ederek gelmedim buraya. Devletten bir mektup geldi, ‘Bekçiyan’ı tanımıyoruz’ diye. Diyebilir ama bununla birlikte seçim yapıldı ve seçimi ben kazandım. Benim kazanmamı göz önünde bulundurmayarak bu şekilde yeni bir kural koymuş oluyorlar. Ancak doğru değil.

– Şu anda değebahsınız. Türkiye’ye dönüp seçim sürecini yönetmeyi düşünüyor musunuz?

O seçim yapılacaksa eğer, bir kaymakam seçilmesi lazım. Bu bizim nizamnamemizdir. Bunun göz ardı edilmesi kanunsuzluktur. Zaten 10 senedir her şey alt üst oldu. Bu devam edecekse eğer bir şey yapamayız. Ancak eğer bazı kurallar göz önünde bulundurarak süreci bir kaymakamla yürütme kararı alırlarsa ve bana da müracaat ederlerse düşünürüz.

‘DAVET EDERLERSE GELİRİM’

– Türkiye’ye gelmek için patrikhaneden bir çağrı mı bekliyorsunuz?

Tabi. Orada Ruhani Meclis bir karar almalı. ‘Adayları ve eski kaymakamı da davet etmemiz lazım’ diye. Eğer bu şekilde ilerlemezse benim oraya gelmem doğru olmaz.

– Patrikliğe adaylığınız koyacak mısınız?

İlk önce kaymakamın seçilmesi gerekiyor. Bakalım o seçim nereye doğru gidecek.

– Herhangi bir küslüğünüzün de olmadığını anlıyoruz. Türkiye’ye her an gelebilirsiniz…

Davet edilirsem düşünürüm dedim, gelirim demedim.

– Adaylar arasında en tartışmalı isimlerden birisiniz. Bu sürece dahil olacak mısınız?

Ateşyan’ın dışında her aday tartışmalı olur. Tek tartışmasız olacak aday Vatikan Temsilcisi Hajak Srpazan. Onu devlet birkaç kere ben oradayken de telaffuz etti. Geçenlerde kendisiyle bir konuşma yapma fırsatım oldu. Kendisine de söyledim; Devlet mademki öyle istiyor aday ol, niye çekiliyorsun? Onun da kendisine göre sebepleri var. Uzun bir müddet orada olmadığı gibi gerekçeler öne sürdü. Devletin üstünde durduğu aday aslında Hajak Srpazan’dır.

Bundan sonra tekrar benim ismim öne çıkar ve gelirsem devlet nasıl bir tutum sergiler bilmiyorum. Benim gelmem de bir mahsur yok ama Hajak Srpazan’ın adı geçerken bu duruma nasıl bakar bilemiyorum doğrusu.

https://www.artigercek.com/haberler/bekciyan-patriklik-icin-yesil-isik-yakti-davet-ederlerse-gelirim

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