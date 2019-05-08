HDP’li Paylan: Türkiye’de demokrasinin tabutuna bir büyük çivi daha çakıldı

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Yüksek Seçik Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerini iptal kararının ardından attığı tweette ”Demokrasinin tabutuna bir büyük çivi daha çakıldı” yazdı.

YSK, AKP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin seçim sonucuna yaptığı itirazı 6 Mayıs karara bağlayarak yediye karşı dört oyla kabul etmişti. Yeni seçim 23 Haziran’da yapılacak.

Ermeni Milletvekili Paylan Twitter hesabından şunları yazdı: ”İstanbul seçimleri iptal edildi. Demokrasinin tabutuna bir büyük çivi daha çakıldı”.

Saatler sonra attığı ikinci tweette, Paylan şunları söyledi “HDP üzerinden parazit yaratmak isteyenlere kulak asmayın. HDP ve tüm HDP’liler; faşistlerle mücadele etmeye, demokratlarla dayanışma içinde olmaya, sonuna kadar devam edecektir.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/05/08/HDP-Paylan-İstanbul/154377

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