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Marksizm 2019’da Cumhuriyet’in Azınlık Politikaları

2019-05-07

DSİP tarafından düzenlenen Marksizm 2019: Onlar bir avuç, biz milyarlarız! Mücadelenin fikirleri toplantısı 8-12 Mayıs 2019’da Cezayir Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek. 

5 gün sürecek toplantının son gününde Foti Benlisoy, Özden Dönmez ve Sinan Laçiner, “Ötekileştirilenlerin” hikayesi: Cumhuriyet’in azınlık politikalarını anlatacaklar.

5 gün sürecek programın tamamına ve iletişim bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

8 Mayıs Çarşamba

17:00-18:15: Göçmen düşmanlığı, ırkçılık ve direniş
Konuşmacılar: Fuat Kına- Polat Alpman- Tuğba Çelik

19:00-20:15: Otoriterleşen dünyada bağımsız medya mümkün mü?            Konuşmacılar: Alper Görmüş- Canan Coşkun-Can Irmak Özinanır

9 Mayıs Perşembe

15:00-16:15: Sanayi 4.0: Bildiğimiz kapitalizmin sonu mu?Konuşmacılar: Levent Özyıldırım- Özdeş Özbay

17:00-18:15: Gezegen yıkıma uğrarken: İklim krizi durdurulabilir mi?     Konuşmacılar: Nuran Yüce- Ömer Madra

19:00-20:15: Göç ve müzik
Konuşmacı: Evrim Hikmet Öğüt

10 Mayıs Cuma

15:00-16:15: Stalinizm, Marksizmin bir yorumu mu?                                       Konuşmacılar: Ahmet Yıldırım- Dila Ak

15:00-18:15: Corbny’den Cortez’e sosyalizmin yükselişi
Konuşmacılar: Ferda Keskin- Melek Ulagay- Roni Margulies

19:00-20:15: Trump bir dünya savaşını göze alabilir mi?
Konuşmacı: Alex Callinicos

11 Mayıs Cumartesi

11:00-12:15: Gramsci’den Lenin’e hegemonya kavramı 
Konuşmacı: Sinan Özbek 

13:00-14:15: Otoriter sağın yükselişi: Faşizm galip mi geldi?                       Konuşmacılar: Bekir Ağırdır- Canan Şahin

15:00-16:15: Dünyayı sarsan hareket: Kadın mücadelesi
Konuşmacılar: Hidayet Şefkat Tuksal- Melis Alphan- Meltem Oral 

17:00-18:15: Kürt sorunu: Bir adım ileri, iki adım geri
Konuşmacılar: Nurcan Baysal- Şenol Karakaş- Ümit Aktaş

19:00-20:15: Zombi kapitalizm: Marksist bir analiz
Konuşmacı: Alex Callinicos

12 Mayıs Pazar

13:00-14:15: “Ötekileştirilenlerin” hikayesi: Cumhuriyet’in azınlık politikaları
Konuşmacılar: Foti Benlisoy- Özden Dönmez- Sinan Laçiner

15:00-16:15: İktidarın güç merkezleri: Siyasal kutuplaşma
Konuşmacılar: Kemal Can- Yıldız Önen

17:00: Kapanış toplantısı: Anti-kapitalist alternatifi örgütleyelim

» Program detayları için tıklayınhttps://marksizm.biz/

» Facebook Etkinlik Sayfasıhttps://www.facebook.com/events/533054840518333/

» InstagramMarksizm_gunleri

» Twitter:@marksizmgunleri

Adres: Hayriye Caddesi 12, Galatasaray, Beyoğlu/İstanbul

http://www.avlaremoz.com/2019/05/07/marksizm-2019da-cumhuriyetin-azinlik-politikalari/

Yayımlanan kategori: Haber ve Türkçe

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