Marksizm 2019’da Cumhuriyet’in Azınlık Politikaları

DSİP tarafından düzenlenen Marksizm 2019: Onlar bir avuç, biz milyarlarız! Mücadelenin fikirleri toplantısı 8-12 Mayıs 2019’da Cezayir Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek.
5 gün sürecek toplantının son gününde Foti Benlisoy, Özden Dönmez ve Sinan Laçiner, “Ötekileştirilenlerin” hikayesi: Cumhuriyet’in azınlık politikalarını anlatacaklar.
5 gün sürecek programın tamamına ve iletişim bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
8 Mayıs Çarşamba
17:00-18:15: Göçmen düşmanlığı, ırkçılık ve direniş
Konuşmacılar: Fuat Kına- Polat Alpman- Tuğba Çelik
19:00-20:15: Otoriterleşen dünyada bağımsız medya mümkün mü? Konuşmacılar: Alper Görmüş- Canan Coşkun-Can Irmak Özinanır
9 Mayıs Perşembe
15:00-16:15: Sanayi 4.0: Bildiğimiz kapitalizmin sonu mu?Konuşmacılar: Levent Özyıldırım- Özdeş Özbay
17:00-18:15: Gezegen yıkıma uğrarken: İklim krizi durdurulabilir mi? Konuşmacılar: Nuran Yüce- Ömer Madra
19:00-20:15: Göç ve müzik
Konuşmacı: Evrim Hikmet Öğüt
10 Mayıs Cuma
15:00-16:15: Stalinizm, Marksizmin bir yorumu mu? Konuşmacılar: Ahmet Yıldırım- Dila Ak
15:00-18:15: Corbny’den Cortez’e sosyalizmin yükselişi
Konuşmacılar: Ferda Keskin- Melek Ulagay- Roni Margulies
19:00-20:15: Trump bir dünya savaşını göze alabilir mi?
Konuşmacı: Alex Callinicos
11 Mayıs Cumartesi
11:00-12:15: Gramsci’den Lenin’e hegemonya kavramı
Konuşmacı: Sinan Özbek
13:00-14:15: Otoriter sağın yükselişi: Faşizm galip mi geldi? Konuşmacılar: Bekir Ağırdır- Canan Şahin
15:00-16:15: Dünyayı sarsan hareket: Kadın mücadelesi
Konuşmacılar: Hidayet Şefkat Tuksal- Melis Alphan- Meltem Oral
17:00-18:15: Kürt sorunu: Bir adım ileri, iki adım geri
Konuşmacılar: Nurcan Baysal- Şenol Karakaş- Ümit Aktaş
19:00-20:15: Zombi kapitalizm: Marksist bir analiz
Konuşmacı: Alex Callinicos
12 Mayıs Pazar
13:00-14:15: “Ötekileştirilenlerin” hikayesi: Cumhuriyet’in azınlık politikaları
Konuşmacılar: Foti Benlisoy- Özden Dönmez- Sinan Laçiner
15:00-16:15: İktidarın güç merkezleri: Siyasal kutuplaşma
Konuşmacılar: Kemal Can- Yıldız Önen
17:00: Kapanış toplantısı: Anti-kapitalist alternatifi örgütleyelim
» Program detayları için tıklayın: https://marksizm.biz/
» Facebook Etkinlik Sayfası: https://www.facebook.com/events/533054840518333/
» Instagram: Marksizm_gunleri
» Twitter:@marksizmgunleri
Adres: Hayriye Caddesi 12, Galatasaray, Beyoğlu/İstanbul
http://www.avlaremoz.com/2019/05/07/marksizm-2019da-cumhuriyetin-azinlik-politikalari/
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