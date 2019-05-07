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Antisemit Komplo Teoricisi Kadir Mısırlıoğlu Öldü

2019-05-07

Tarihçi olduğu iddia edilen Kadir Mısırlıoğlu 6 Mayıs sabahı tedavi gördüğü hastanede, 86 yaşında öldü.

Trabzon’da doğup büyükten sonra İstabul Üniversitesi Hukuk fakültesinden mezun olan Mısırlıoğlu Türkiye ve dünya tarihi ile yaptığı kışkırtıcı açıklamalarla ve komplo teorileriyle ünlendi.

Atatürk nefretiyle motive olan Mısırlıoğlu Kurtuluş Savaşı’nı Yunanların kazanmasını tercih edeceğini söylemişti. Başka bir seferde ise Ziya Gökalp’i Türkiye’ye “Yahudi sistemi” getirmekle suçlamıştı. Rum ve Ermenilere karşı da düşmanlığı körükleyen yazar Filistin konusunda yazdığı kitapta da Yahudilerle ilgili sayısız komplo teorisine imza atmıştı.

Ölümü üzerine İBB Kültür AŞ kendisini “önemli tarihçi yazarlardan” biri olarak anarken cenazesine yüzlerce insan katıldı. Anadolu Ajansı ise haberinde Mısırlıoğlu’nun kendini “tarihin gerçeğine adadığını” iddia etti.

 

http://www.avlaremoz.com/2019/05/06/antisemit-komplo-teoricisi-kadir-misirlioglu-oldu/?fbclid=IwAR01t6M8uBWxKk2FCmHzkcbc3a2ktHBN39kXWHuvMN5FH0bagVpLwmw3DUs

Yayımlanan kategori: Haberler ve Türkçe

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