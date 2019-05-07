Antisemit Komplo Teoricisi Kadir Mısırlıoğlu Öldü

Tarihçi olduğu iddia edilen Kadir Mısırlıoğlu 6 Mayıs sabahı tedavi gördüğü hastanede, 86 yaşında öldü.

Trabzon’da doğup büyükten sonra İstabul Üniversitesi Hukuk fakültesinden mezun olan Mısırlıoğlu Türkiye ve dünya tarihi ile yaptığı kışkırtıcı açıklamalarla ve komplo teorileriyle ünlendi.

Atatürk nefretiyle motive olan Mısırlıoğlu Kurtuluş Savaşı’nı Yunanların kazanmasını tercih edeceğini söylemişti. Başka bir seferde ise Ziya Gökalp’i Türkiye’ye “Yahudi sistemi” getirmekle suçlamıştı. Rum ve Ermenilere karşı da düşmanlığı körükleyen yazar Filistin konusunda yazdığı kitapta da Yahudilerle ilgili sayısız komplo teorisine imza atmıştı.

Ölümü üzerine İBB Kültür AŞ kendisini “önemli tarihçi yazarlardan” biri olarak anarken cenazesine yüzlerce insan katıldı. Anadolu Ajansı ise haberinde Mısırlıoğlu’nun kendini “tarihin gerçeğine adadığını” iddia etti.

Ülkemizin önemli tarihçi yazarlarından Kadir Mısıroğlu’na Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

#Kültürİstanbul#KadirMısıroğlu pic.twitter.com/bdEe8SkYLs — İBB Kültür AŞ (@kultur_istanbul) May 6, 2019

Tarihin gerçekliği yoluna adanmış bir ömür Tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu, "Yunan Mezalimi – Türk’ün Siyah Kitabı", "Filistin Dramı'nın Düşündürdükleri", "İslam Dünya Görüşü" ve "Tarihten Günümüze Ermeni Meselesi ve Zulümler" gibi birçok eser kaleme aldı https://t.co/fzqwJJQRjq pic.twitter.com/TrR3cUGLdz — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) May 6, 2019

http://www.avlaremoz.com/2019/05/06/antisemit-komplo-teoricisi-kadir-misirlioglu-oldu/?fbclid=IwAR01t6M8uBWxKk2FCmHzkcbc3a2ktHBN39kXWHuvMN5FH0bagVpLwmw3DUs

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