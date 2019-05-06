İzinsiz eski eser tasarrufundan 4 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da polis tarafından yapılan operasyonda izinsiz eski eser tasarrufu bulundurmaktan 4 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da dün akşam saat 23.30 sıralarında polis tarafından yapılan operasyon sonucu bir van araç içerisinde satışa arz edilmiş şekilde Etnografik nitelikte eski eserler bulundu.

Etnografik nitelikte olan iki adet tunçtan mamul kilise çanı, altı adet bakırdan mamul şamdan bulunarak emare olarak alındı.

Olayla ilgili olarak 4 kişi tutuklandı.

http://www.kibrispostasi.com/c87-LEFKOSA/n284274-izinsiz-eski-eser-tasarrufundan-4-kisi-tutuklandi-06052019

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