“Eurovision-2019″de Ermenistan’ı Srbuhi Avetisyan temsil edecek

‘Eurovision Armenia’nın facebook sitesinden edinen bilgiye göre “Eurovision-2019” şarkı yarışmasında Ermenistan’ı temsil eden Srbuhi Sargsyan ilk provasını gerçekleştirdi.
Srbuk, Eurovision şarkı yarışmasında “Walking out” şarkısını söyleyecek. Bu şarkının sözleri Ermeni ünlü müzisyen Garik Papoyan’a, müziği ise ‘Lost Capital’a ait. Ermeni şarkıcı, 16 Mayıs’ta düzenlen yarışmanın ikinci yarı finalde 1. sırada sahneye çıkacak.
Hatırlanacağı üzere “Eurovision-2019” şarkı yarışması 14-15 Mayıs tarihler arasında yer alacak.Yarışmaya 41 ülkeden şarkıcların katılacağı bekleniyor.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/05/06/Ermenistan-Eurovision2019-Srbuk/154258
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