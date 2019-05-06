Dışişleri’nden Ermeni teröristin Erivan’da gömülmesine tepki

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Tuğrul Çam

Türkiye, Türk diplomatları şehit eden Ermeni teröristin cenazesinin kalıntılarının ABD’den Ermenistan’a götürülerek törenle askeri mezarlığa gömülmesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ile Muavin Konsolos Bahadır Demir’i şehit eden Ermeni terörist Gurgen Yanikian’ın ABD’deki cenazesinin kalıntılarının Erivan’daki askeri mezarlığa götürülerek törenle gömülmesini şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “27 Ocak 1973 tarihinde Los Angeles Başkonsolosumuz Mehmet Baydar ile Muavin Konsolosumuz Bahadır Demir’i şehit eden Ermeni terörist Gurgen Yanikian’ın Los Angeles’ta bulunan cenazesinin kalıntılarının 5 Mayıs 2019 tarihinde Erivan’daki Askeri Mezarlığa törenle gömülmesini şiddetle kınıyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Azılı bir teröristi kahraman olarak yüceltmeye yeltenen eylemin terörizmi teşvik suçu teşkil ettiği ve asla kabul edilemeyeceği belirtilen açıklamada, “Devletine sadakatle hizmet ederken şehit düşen tüm görevlilerimizi ve aile bireylerini bu vesileyle bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz.” ifadesine yer verildi.

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/disislerinden-ermeni-teroristin-erivanda-gomulmesine-tepki/1471786

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