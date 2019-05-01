VALİLİĞE ZİYARET

Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan ve Ruhani Meclis Başkanı Episkopos Sahag Maşalıyan, 30 Nisan 2019, Salı, saat 17.00’de İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya’yı ziyaret ettiler.
Bu ziyaret esnasinda, Patrik Seçimi yapılabilmesi için yazılı başvuruda bulundular. Sayın Vali, Patrik Mesrob Hazretleri’nin vefatından duyduğu üzüntüyü tekrar dile getirdi. Akabinde, Ankara’dan gerekli cevabı temin edeceğini ifade etti.
Episkoposlar samimi bir ortamda gercekleşen kabulün ardından Valilik’ten ayrıldılar.
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