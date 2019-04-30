Ermeni soprano Hasmik Grigoryan, “The International Opera Awards”ın “En iyi şarkıcısı oldu”

Ermeni soprano Hasmik Grigoryan, “Uluslararası Opera Ödülleri’nde” (The International Opera Awards) “En iyi şarkıcı” kategorisinde ödül aldı.



35 yaşındaki Litvanya’lı Grigoryan, 2016 yılında da aynı yarışmanın aynı kategorisinde ödüllendirilmişti.



“Uluslararası Opera Ödülleri”, ilk olarak 2013 yılında sahiplerini bulmuştu.



Litvanya’da tanınmış Hasmik Grigoryan, iki ünlü opera sanatçısı olan Geğam Grigoryan ile İrena Milkyaviçuyte’nin kızıdır. 1999 Litvanya Müzik ve Tiyatro Akademisi’nden mezun olan Hasmik, Fransa’da eğitim aldıktan sonra Rusya, İngiltere, Avusturya, Almanya ve Litvanya’da farklı dönemlerde çalıştı ve konserler verdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/04/30/Ermeni-soprano-Hasmik-Grigoryan-International-Opera-Awards/154002

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