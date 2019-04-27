Yerevan’da tıp malzemeleri üreten fabrika açıldı

“İnvest in Armenia”, Facebook sayfasından Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da tıp malzemeleri üreten fabrikanın açıldığını bildirdi. Paylaşımda fabrikada şu an 100 kişinin çalıştığı yazılıyor.
Japon modern teknolojisiyle üretilen tıp malzemelerinin yüzde 20’si Ermenistan iç pazarında satılacak, diğer kısmı ise yurtdışına ihraç edilecek.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Genel seçimlerinin seçim kampanyası sırasında Yerevan’da tıp malzemeler üreten fabrika açılacağına dair seçim vaadinde bulundu.
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