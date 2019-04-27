Portekiz Parlamentosu Ermeni Soykırımını Resmen Tanıdı

Portekiz Parlamentosu dün yapılan oylama ile Ermeni Soykırımını tanıyan ülkeler arasına katıldı. Parlamento kararında, “geçmişin trajedilerini hatırlamanın bugün yükselen milliyetçilik ve yabancı düşmanlığı için önemli olduğu” vurgusu yapıldı.

Portekiz Parlamentosu, Cuma günü Ermeni Soykırımının tanınması için oylamaya gitti. Parlamentoda yapılan oylamada Ermeni soykırımı, “Topraklarındaki Ermeni azınlığına yönelen Osmanlı makamlarının sistamatik olarak imhası sonucu uluslararası tarihçiler tarafından da kabul edildiği gibi, bu yirminci yüzyılın ilk soykırımıdır” ifadeleri ile kabul edildi.

Parlamentoda onaylanan karar metninde ayrıca şu ifadeler yer aldı:

“Bu anma bugün için de bir ders olmalı, çünkü şu anda varolan milliyetçilik, yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlük göz önüne alındığında, geçmişin trajedilerini hatırlamak önem taşıyor.

“Bununla birlikte, parlamentonun insan haklarını korumak ve halklar, dinler, kültürler, medeniyetler arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi önemini vurgulama taahhüdü de var.”

Karar metninde 24 Nisan 1915 günü “Osmanlı yetkililerinin 250 Ermeni aydın ve cemaat liderini idam ettiği” belirtildi.

Ermeni soykırımını kabul eden ülkeler





Bugün itibariyle dünya genelinde 29 ülke Ermeni soykırımını resmen kabul ediyor:

Almanya, Arjantin, Avusturya, Belçika, Bolivya, Brezilya, Bulgaristan, Ermenistan, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Kıbrıs Cumhuriyeti, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg, Paraguay, Polonya, Portekiz, Rusya, Slovakya, Suriye, Şili, Uruguay, Vatikan, Venezuela, Yunanistan.

ABD, İspanya, Ukrayna, Birleşik Krallık, Avustralya, İran, İsrail’inde aralarında olduğu, yukarıdaki haritada açık yeşille gösterilen ülkelerde ise soykırım resmen tanınmamış olsa da belli bölge ve eyaletlerde tanınıyor.

Örneğin ABD’de yer alan 50 eyaletten 41’inde de Ermeni soykırımı kabul ediliyor.

Ayrıca Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu da soykırımı kabul eden kuruluşlar arasında.

Türkiye Dışişleri: Açıklamayı reddediyoruz

Türkiye, Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Portekiz Parlamentosu’nun 1915 olayları hakkında 26 Nisan 2019 tarihinde yaptığı açıklamayı reddediyoruz. Tarihi siyasallaştıran, uluslararası hukuku ve Avrupa hukukunu hiçe sayan bu tür yaklaşımlar asla kabul edilemez” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Portekiz Parlamentosu’ndan, “iç siyasi saiklerle gerçekleri çarpıtmak yerine tarihi gerçeklere, arşiv kayıtlarına ve hukuka saygı göstermesi beklentisinde olunduğu” belirtildi. (PT)

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