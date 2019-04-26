Sri Lanka’da Tüm Dini Ayinler İptal

Sri Lanka’da 21 Nisan’da en az 253 kişinin yaşamını yitirdiği ve IŞİD’in üstlendiği saldırıların ardından, bu Pazar düzenlenecek tüm dini ayinler güvenlik endişesi nedeniyle iptal edildi. Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, Hıristiyanların Paskalya bayramında düzenlenen saldırıları planlayan Zahran Haşim’in bir patlama sırasında öldüğünü açıkladı. Polis, IŞİD’le bağlantılı 140 kişinin izini sürüyor.

Paskalya bayramındaki saldırılar sonrası hala IŞİD’in hedefi durumundaki Katolik kiliselerinin tamamı, bir sonraki emre kadar Pazar ayinlerini iptal etti. Colombo Başpiskoposu Kardinal Malcom Ranjith, gazetecilere yaptığı açıklamada, kilise yetkililerinin, sızdırılan bir güvenlik belgesini gördüklerini ve bu bölgede Katolik kiliseleri ve diğer mezheplerin saldırıların ana hedefi olduğunun belirtildiğini kaydetti. Ranjith, müminlere kendi güvenlikleri evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu ve “Bu olayların tekrarlanmasını istemiyoruz” dedi.

Başpiskoposun açıklamaları öncesinde de ABD’nin Sri Lanka Büyükelçiliği’nden bir açıklama yapılmış ve halka hafta sonu boyunca ibadethanelerden uzak durmaları çağrısı yapmıştı.

Olası bir misilleme saldırısından endişe eden ülkedeki Müslümanların da evlerini terk ettikleri haber veriliyor.

Ülkenin önde gelen İslami birliği Tüm Seylan Ulema Cemiyeti tarafından yapılan çağrıda da Cuma namazlarının evlerde kılınması, camilere gidilmemesi ve mümkün olan şekillerde evlerin koruma altına alınması istendi.

Saldırganlar hala yakalanamazken, saldırıların planlayıcısı olduğu belirtilen Zahran Haşim’in bir patlama sırasında öldüğü açıklandı. Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, Haşim’in başkent Colombo’daki Shangri-La oteline düzenlenen saldırıda öldüğünü söyledi.

Budist heykellere saldırı düzenleyen bir grubun üyesi olan Zahran Haşim, gayrimüslimlere saldırılması gerektiğini söyleyen videolar hazırlamıştı.

Paskalya saldırılarının ardından IŞİD yayımladığı bir videoda da aralarında Haşim’in de yer aldığı iddia edilen sekiz kişi IŞİD bayrağı altında örgüt lideri Ebu Bekir El Bağdadi’ye bağlılık yemini ederken görülüyordu.

Sri Lanka polisi ise IŞİD’le bağlantılı olduklarına inandıkları 140 kişinin peşine düştü. Aralarında Suriyeli ve Mısırlıların bulunduğun en az 76 kişi gözaltında. Saldırıları IŞİD üstlense de polis sorumlu tuttuğu bir başka İslamcı örgüt olan Ulusal Tevhid Cemaati’nin iki numaralı ismini de tutukladıklarını açıkladı. Polisi, Cemiyeti Milleti İbrahim adında bir başka örgütü de soruşturuyor.

Ordudan yapılan açıklamada da saldırıları düzenlediği düşünülen IŞİD örgütüne yönelik yürütülen operasyonlar ve ibadet yerlerinin korunması kapsamında yaklaşık 10 bin askerin daha görevlendirildiği duyuruldu.

Bu arada saldırıların önlenememesinde istihbarat zafiyetini kabul eden Sri Lanka hükümetinden de peş peşe istifalar geliyor. Savunma Bakanı Hemasiri Fernando’nun ardından Emniyet Müdürü Pujith Jayasundara da istifa etti.

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, istihbarat sisteminin zayıflamasından Başbakan Ranil Wickremesinghe ve hükümetini sorumlu tutuyor.

Haber ajansı Reuters, Hindistan İstihbarat Servisi’nin Sri Lanka’yı 4 Nisan’da uyardıklarını ancak verilen bilgilerin Devlet Başkanı Maithripala Sirisena ve Başbakan Ranil Wickremesinghe’ye iletilmediğini bildirmişti.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...