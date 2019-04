İNKAR VE YÜZLEŞMEDE 1915 SOYKIRIM FİLMOGRAFİSİ – Aufarbeitung und Verleugnung: Der Völkermord 1915 im Film

(Türkçe için aşağıya devam ediniz)

AUFARBEITUNG UND VERLEUGNUNG: DER VÖLKERMORD 1915 IM FILM

Redner: Recep Marasli, Merlyn Solakhan, Ezgi Kilincaslan

In Türkisch mit deutscher Übersetzung

Eine Analyse der Filmkunst Die politisch-sozialen Konsequenzen des Völkermords 1915 an den armenischen, aramäisch-assyrisch-syrischen und Pontus-griechischen Völkern im Osmanischen Reich wurden bis heute fortgetragen. Wie näherten sich die Opfer sowie die Täter des Völkermords an dieses Phänomen in der Kunst heran? Wie wurden die zwei unterschiedlichen Einstellungen, die Leugnung und die Aufarbeitung, 100 Jahre lang in Cinema übertragen; was

sagt uns die Filmographie von 1915? Welche Ergebnisse können wir anhand einer Analyse der menschlichen und kulturellen Verluste, der Übertragung der Traumas über die Generationen, Entfremdung, Abwesenheitsgefühle, Frauendramen, Justizsuche, Therapie und Entschädigung erzielen?

İNKAR VE YÜZLEŞMEDE 1915 SOYKIRIM FİLMOGRAFİSİ

Konusmacilar: Recep Marasli, Merlyn Solakhan, Ezgi Kilincaslan

(1915 Soykırımı, Yüzleşme ve İnkar Sinemasının Analizi)

1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeni, Asuri-Arami-Süryani ve Pontus-Grek halklarına karşı işlenen soykırımının, siyasi-sosyal sonuçları, yarattığı yıkım ve travmaları günümüze kadar taşınmıştır. Soykırım kurbanı, mağduru olan toplumla ya da failler tarihsel süreç içinde bu olaya sanatsal olarak nasıl yaklaştılar? Soykırım inkârcı ve yüzleşmeci iki ayrı tavırla, 100 yıl boyunca sinemaya nasıl aktarıldı; 1915’in filmografisi bize ne anlatıyor? Bu eserlerin insan ve kültürel kayıplar; yurtsuzluk, yabancılaşma, yokluk duygusu, kadınların dramı, kuşaklar arası travma aktarımı; adalet arayışı, terapi ve telafi gibi kriterlerle analiz etmek nasıl sonuçlar verecek?

