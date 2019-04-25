ZORUNLU BİR AÇIKLAMA

21 Nisan 2019 tarihinde, yönetim kurulumuzun yokluğunda gerçekleşen Surp Zadig Resepsiyonunda, “Surp Haç Tibrevank Ermeni Lisesi Vakfı” hakkında ortaya atılan bazı hatalı bilgileri düzeltmek ve oluşabilecek yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak amacıyla bu açıklamayı yapmak zorunluluk arz etmiştir.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, Türkiye Ermenileri Patriği müteveffa Başepiskopos Karekin Haçaturyan tarafından 1953 yılında ihya edilen Surp Haç Tıbrevank Ermeni Lisesi’nin bütün yöneticileri ve mezunları Patrikhanemizi, varlığımızın temeli olarak görmüş ve derin bir saygıyla bağlı olmuşlardır. Bu durum dün de böyleydi, bugün de böyle ve yarın da böyle olacaktır. Adı geçen toplantıda anlam veremediğimiz bir şekilde beyan edilen Patrikhanemiz ile ilişkilerimizi kestiğimiz iddiası en hafif deyimle doğru değildir. Gerçek durum aslında aşağıdaki gibidir:

Surp Haç Tibrevank Ermeni Lisesi Vakfı Yönetim Kurulu gördüğü lüzum üzerine 27 Aralık 2018 tarihinde dönemin PGV sayın Başepiskopos Aram Ateşyan ile 45 dakika süren ve yönetim kurulumuzun bir üyesinin hastalık sebebiyle katılamadığı kalan bütün üyelerinin hazır bulunduğu ve sekreter üyemiz tarafından konuşmaların kayıt altına alındığı bir toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantının ana konusu, sayın Ateşyan’ın geçen Pazar günü de bir benzerini yaşadığımız kendisinin, bizim bulunmadığımız ortamlarda Vakfımız ve Yönetim Kurulumuz hakkında yaptığı beyanların ve zaman, zaman da bizim verdiğimiz cevapların gereksiz gerilimlere neden olduğunu belirtmek ve bu duruma bir son vermek için yapılması gerekenleri istişare etmekti. Oldukça sakin bir atmosferde gerçekleşen toplantıda kendilerine var olan bu durumdan rahatsızlığımızı, kendisi ve yürüttüğü görevle ilgili düşüncelerimizi sarih bir dille belirttik. İlaveten, göreve başladığımız 2011 yılından bugüne kendisine tarafımızdan en ufak bir saygısızlık yapılmadığını fakat aslında Patrikhanemizin yüksek makamına gösterdiğimiz saygıyı kendisine gösterdiğimizi sandığını, kendisine yönelttiğimiz eleştirleri de makama yapılmış gibi algıladığını ve toplum tarafından bu şekilde algılanmasına neden olan beyanlarda bulunduğunu belirttik. Çözüm olarak da Patrikhanemizin bu gerilimden etkilenmemesi amacıyla yeni Patrik seçilene kadar kendisiyle hiçbir mecrada polemiğe girmeyeceğimizi ve kendi şahsıyla ilişkimizi dondurmak istediğimizi açık bir dille belirttik. Kendisinin iddia ettiği gibi Patrikanemize karşı bir tutum aldığımız hem gerçek değildir hem de ne bizim ne de başka bir vakfımızın haddine değildir. Zira, sekiz yıldır sürdüğümüz yönetişim ve yönetim anlayışımız ve tutumumuz bu iddaları boşa çıkartmaktadır.

Kısaca, iddia sahibi hakkındaki görüşlerimiz sarihtir ve komuoyumuzca da bilinmektedir. İlaveten ‘’şeffaflık, hesap verme’’ konusunda kendisinden öğrenebileceğimiz bir eksiğimiz de mevcut değildir.

Aynı resepsiyonda konuşulan ve açıklanmaya ihtiyaç duyan bir konu da Kalfayan-Tıbrevank bütünleşmesidir. Bu yeniden yapılanma, maddi kaynakların paylaşılmasının çok ötesinde bugün ve yakın gelecekte ihtiyaç duyacağımız yeni öğrenme ve yaşam alanlarının planlanması ve hayata geçirilmesi şekilde olmaktadır. Her iki vakıf yönetimi de bu konuda çalışmalarını sürdürmektedir. Gelişmeler, toplumumuzla yakın zamanda paylaşılacaktır.

Bu vesile ile, Surp Haç Tıbrevank’ın ihyasının fikir babası, keskin ve uz görüşlü Türkiye Ermenileri Patriği müteveffa Başepiskopos Karekin Haçaturyan’a ve altmış altı yıl boyunca büyük bir sıcaklıkla bizleri kucaklayan ve en zor şartlarda bile okulumuza sahip çıkan başta Türkiye Ermenileri Patriği müteveffa Başepiskopos Şnork Kalustyan olmak üzere bütün Patriklerimize ve Patrikhanemize bir kez daha şükranlarımız sunarız.

Kamouoyumuza saygıyla duyururuz.

Surp Haç Tibrevank Ermeni Lisesi Vakfı

Yönetim Kurulu

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