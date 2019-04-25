Kanada Başbakanı: “Ermeni Soykırımı, insanlık tarihinin karanlık sayfalarından biri ve asla untulmamalı”

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ermeni Soykırımı’nın 104. yıldönümü vesilesiyle bir mesaj yayınladı.



Ermeni Soykırımı’nın, insanlık tarihinin karanlık sayfalarından biri olduğunu ve asla unutulmaması gerektiğini dile getiren Trudeau, “Bugün biz, Kanada ve tüm dünya Ermenilerine katılarak, Ermeni Soykırımı kurbanlarını saygıyla anıyoruz. Üzerinden bir asırdan fazla bir dönem geçtiğine rağmen, haksız olarak hayatlarını kaybeden ve buna tanıklık eden insanların hikayesi, nefret ve şiddete asla kayıtsız kalmamamız gerektiğini bize hatırlatıyor” dedi.

Kanada Başbakanı, ülke hükümetinin de, masum kurbanları saygıyla andığını ve dini veya etnik aidiyetinden dolayı kimsenin baskıya maruz kalmayacağı bir dünya için mücadele verme taahhüdünü bir kez daha teyit ettiğini vurguladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/04/25/Kanada-Trudeau-Ermeni-Soykırımı/153588

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