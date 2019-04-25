İsveç Meclisinde Ermeni soykırımında yaşamını yitirenler anıldı

İsveç Meclisinde ‘Ermeni Soykırımı’ kurbanları için anma töreni düzenlendi, “Tarihle yüzleşmediği sürece Türkiye’nin vicdanı rahatlamayacak” denildi.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç Parlamentosu’nda Birinci Dünya Savaşı yıllarında katledilen Ermeni, Asuri-Süryani ve ve Pontus Rumları için anma töreni düzenlendi.

Sol Parti ve Moderat (Muhafazakar) Parti’nin ev sahipliğini yaptığı etkinlikte, Sol Parti Milletvekili Amineh Kakabaveh, Moderat Parti Milletvekili Arin Karapet, Yazar Ragıp Zarakolu, Ermenistan’ın İsveç Başkonsolosu Alexander Arzoumanian ve Asuri-Süryani-Keldani örgütlerinin oluşturduğu Turabdin Komitesi adına Rebecka Barjosef birer konuşma yaptı.

Gazeteci-Yazar Ragıp Zarakolu, 104 yıl sonra soykırımın devam ettiğini ve Ortadoğu halkları için ciddi bir tehlike oluşturduğunu söyledi. 1915’te kurtulanların çocuk ve torunlarının Suriye’de IŞİD ve El Kaide gibi cihatçı grupların tehditleri altında yaşadıklarına dikkat çekti ve dünyaya duyarlı olması çağrısı yaptı.

“İNKAR TÜRKİYE’YE ZARAR VERİYOR”

Toplantıya katılan bilim insanları ve bazı milletvekilleri de Evrensel’in sorularını yanıtladı.

Doç. Dr. Vahagn Avedian, her yıl 24 Nisan’da düzenlenen anma törenlerinde Türkiye’nin soykırımı kabul etmesi talebinin tekrarlanmasının üzücü olduğunu söyledi.

Avedian, “Ne olduğunu bilmeleri ve kendi tarihleriyle yüzleşmeleri gerekir. Ama şimdiye kadar bu yapılmadı. Sırbistan’daki soykırım söz konusu olduğunda henüz üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen soykırımını inkar eden bazı Sırp politikacılar var. Bu anlayış öncelikle Sırp halkına zarar veriyor. 1915’in de inkar edilmesi en çok Türkiye’ye zarar veriyor” dedi.

İSVEÇ ‘SOYKIRIM’I TANIMIYOR

İsveç Parlamentosu 1915’te yaşananların “soykırım” olduğunu 2010 yılında kabul etmiş, ancak o sıralar iş başında bulunan sağcı hükümet daha sonra da Sosyal Demokratlar ve Yeşillerin oluşturduğu koalisyon hükümeti kararı yürürlüğe koymayı reddetmişti.

Avedian bu konuyla ilgili, “Bu durumu açıklayacak tek kelime ikiyüzlülüktür. Konuyu parlamentonun gündemine Sosyal Demokratlar getirmişti. Bugün aldıkları kararlara sahip çıkmıyorlar. Bir zamanlar Birleşmiş Milletler’in insan hakları sorumlusu olan şimdiki Dışişleri Bakanı Margot Wallström’ün aldığı bu tutum oldukça üzücü. Hükümet hukukçuların duruma açıklık getirmesi gerektiğini söyleyerek parlamento kararını tanımaktan kaçınıyor. İsveç’in en önemli iki büyük tarihçisi 1915’te olanların soykırım olduğunu açıkladı”

Hristiyan Demokrat Milletvekili Desirre Pethrus da, kurbanların anılmasının önemli olduğunu belirterek, “Biz parti olarak İsveç Hükümetinin soykırımını tanıması gerektiğini söyledik. Daha önce parlamento soykırımını kabul etmişti. Biz tanınması için çabalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

“TÜRKİYE BU VİCDANİ SORUNLA YÜZLEŞMELİ”

Sosyal Demokrat İşçi Partisi Milletvekili Kadir Kasırga, İsveç Parlamentosu’da tören yapılmasını anlamlı bulduğunu söyleyerek, “Gönül isterdi ki Türkiye parlamentosunda da anma töreni yapılsaydı. Soykırım, Türkiye’nin vicdan sorunudur. Türkiye bu vicdani sorunla yüzleşmediği sürece vicdanı rahatlamayacaktır” dedi.

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