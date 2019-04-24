Video | Mahaleb: Ermeni asıllı Fransız müzisyen Türkçe şarkılarla barış mesajı veriyor

Bahtiyar Kucuk

Ermeni müzisyen Carole Marque-Bouaret, Fransa’da kurduğu Mahaleb adlı grupla, geleneksel Anadolu şarkılarını Türkçe ve Ermenice yorumluyor. Akordeon sanatçısı Fransız Elsa Ille ve Yunan asıllı perküsyonist Jerome Salomon grubun diğer üyeleri.

Ermeni müzisyen Carole Marque-Bouaret, Fransa’da kurduğu Mahaleb adlı grupla, geleneksel Anadolu şarkılarını Türkçe ve Ermenice yorumluyor. Akordeon sanatçısı Fransız Elsa Ille ve Yunan asıllı perküsyonist Jerome Salomon grubun diğer üyeleri.

Euronews’ün Röp programına konuk olan Mahaleb, stüdyolarımızda mini bir konser de verdi.

Carole, Türkiye ve Ermenistan arasında 24 Nisan’dan dolayı gerginliğin arttığı dönemde müziğiyle barış mesajı veriyor.

Türkiye’deki konserlerinde çok iyi karşılandıklarını hatırlatan Carole, Avrupa’daki turnelerine gelen Türk ve Ermenilerin kalbine dokunduklarını ifade ediyor.

Grubun Fransız üyesi Ille, müzikle kültürler arasında bağlantı kurduklarının altını çiziyor. Yunan Jerome da Osmanlı dönemine uzanan köklerinden dolayı Türk müziğine kendisini yakın hissettiğini belirtiyor.

Hiçbir politik mesajımız yok

Yaptıkları müzikle hiçbir politik mesaj vermediklerinin altını çizen Carole, “Sadece müzikal mesaj veriyorum. Benim için bu iki dili, Türkçe ve Ermenice’yi konuşmak çok doğal. Ben sadece gelecek nesillere bunu aktarmak isterim. Bu dilde şarkı söylemek benim için çok önemli.” diyor.

Büyük büyük babası Bilecikli olan Carole, Fransa’nın Marsilya kentinde doğdu. Sanatçı Türkiye’ye yaptığı yolculuklarda köklerini keşfettiğini ve Türkçe öğrenmeye başladığını söylüyor. İstanbul’da kaldığı bir yılda Türkçe öğrenen Carole, Fransa’nın Lyon kentinde kurduğu müzik grubuyla Anadolu’nun birçok yöresinden şarkılar seslendiriyor.

Fransa’da konserler veren grup yaz aylarında ilk albümünü çıkarmayı planlıyor.

https://tr.euronews.com/2019/04/24/video-mahaleb-ermeni-asilli-fransiz-muzisyen-turkce-sarkilarla-baris-mesaji-veriyor

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