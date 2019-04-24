HDP’li Paylan: Türkiyeli Ermeniler 104 yıldır adalet bekliyor

HDP’li Garo Paylan, 1915 Ermeni Soykırımı’nın yıl dönümünde Meclis’e araştırma önergesi verdi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergede, 24 Nisan 1915’de Ermeni aydınların tutuklanarak sürgüne gönderildiğini hatırlattı. Paylan, 24 Nisan’ın Ermeni Soykırım’ın başlangıç günü olarak kabul edildiğini belirtti.

ÖLDÜRÜLEN AYDINLARIN HAKLARI TESLİM EDİLMELİ

Paylan, şöyle devam etti: “24 Nisan 1915 tarihindeki tutuklamaların ardından, Osmanlı Devletini yöneten cuntanın kararıyla, Ermeni halkı tarihi topraklarından sürüldü. Büyük bölümü yaşadıkları şehirlerin civarında ve tehcir yollarında katledildi. 1915’te yaşanan kayıplar geri döndürülebilir olmasa da; ortak hafızada yer eden acıları birlikte sahiplenmek ve birbirini iyileştirmeye çalışmak bir arada yaşama kültürü adına çok kıymetlidir. Meclisimiz; Osmanlı ve Ermeni halkının aydınlanması için mücadele veren, eğitim kurumlarını ayakta tutan, yazan, üreten, düşünen ve bu topraklarda öldürülen aydınların haklarını teslim etmeli, onların anılarını yaşatmalıdır.”

ERMENİLER 104 YILDIR ADALET BEKLİYOR

“Katledilen tüm aydınların akıbetinin araştırılması, naaşlarının nerede bulunduğunun tespit edilmesi, cenazelerin usulüne uygun defnedilmesi, büyük suçla yüzleşmek adına önemli adımlar olacaktır” diyen Paylan, dünyanın her tarafına saçılmış Türkiyeli Ermenilerin 104 yıldır adalet beklediğini ifade etti.

Paylan, “Bu adalet ancak, Türkiye halklarının vicdanında ve Türkiye’nin meclisinde sağlanabilir” dedi ve Meclis’in Ermeni halkının büyük felaketini araştırmasını istedi.

https://www.demokrathaber.org/guncel/hdp-li-paylan-turkiyeli-ermeniler-104-yildir-adalet-bekliyor-h115000.html



Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...