Soykırımdan Ermeni yetimleri kurtaran Sara Corning’in heykeli dikilecek

Kanada’nın Nova Scotia eyaletine bağlı Yarmouth kentinde Eylül ayında insani faaliyet gösteren Kanada’lı ünlü hemşire Sara Corning’in anma etkinlikleri düzenlenecek. Horizonweekly.ca sitesinde yer alan habere göre Corning’in memleketi olan Yarmouth’ta ünlü misyonerin heykeli de dikilecek. Corning’in bronz heykeli Kanadalı Ermeni ressam ve heykeltıraş Karen Petrosyan yaptı.

Sara Corning, Orta Doğu Yardım Komitesi tarafından 1919’da binlerce Rum, Ermeni ve Suryani göçmenlere yardım etme için Orta Doğu’ya gönderilmiş. Hayatını tehlikeye atarak Soykırımı’ndan kurtulan Ermeni yetimlerini kurtarmış.

İlk önce Sara bir hemşire olarak Yerevan yakınlarında çoğu bulaşıcı hastalıklardan muzdarip olan yüz binlerce mülteciler arasında insani görev yaptı.

Sara Corning 1969’da 97 yaşında, Yarmouth’da hayatını kaybetmiş. 2017 yılında, Sara Corning, Toronto Ermeni topluluğu tarafından Outstanding Canadian Award ödülüne layık görülmüştür.

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