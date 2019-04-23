Diyarbakır’dan Yerevan’a: Şarkıcı Batı Ermenistan’da Ermeni kültürünü korumaya çalışıyor

Batı Ermenistan’da bugüne dek Ermeniler yaşıyor. Ermeni Soykırımı’ndan hayatta kalanların nesilleri büyük zorluklara rağmen kimliğini, inancını ve Ermeni kültürünü korumaya çalışıyor.

Bunlardan biri Batı Ermenistan’ın Adıyaman doğumlu Ermeni şarkıcı Stepan Yepremyan’dır. Yepremyan Batı Ermenistan’ın bölgelerini gezip farklı dönemlerinin Ermeni şarkılarını bulmaya çalıştı.

Stepan Yepremyan ailesiyle birlikte şimdi Diyarbakır’da (Dikranakert, Tigranakert) oturuyor. Ailesi sayesinde geçmişten günümüze bağlarını ve köklerini kesilmedi ve şarkıcı bunlarla içine Ermeni kültürünü taşıyor.

Bugün de Diyarbakır’da Ermeni olarak yaşamanın zor olduğunu vurgulayan Stepan ailesinin dini değiştirdiğini ancak yine onları Ermeni olarak kabul ediyorlar.

Şarkıcı “Beni kabul eden arkadaşlarım vardır. Ancak yine de Ermeni olduğum için sınırlar var.” diye söyledi.

Stepan hristyandır ve Diyarbakır’ın Surp Giragos (Kirakos) kilisesinde vaftiz oldu. Yakın zamanda Stepan Ermenistan vatandaşlığı alacak.

Stepan sadece Ermenice şarkı söylemiyor, Ermenice okuma yazmayı da öğrendi.

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