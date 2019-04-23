DEFİNECİLER TARİHİ MEKANI DELİK DEŞİK ETTİ

Aksaray Akhisar köyünde bulunan Çanlı Kilise’nin her tarafı delik deşik. Defineciler kazma kürek yetmediğinde neredeyse iş makinasını dayayıp tarihi eser aramaları bölgeyi kalbura çevirmiş bir manzara olarak karşımıza çıkıyor.

Aksaray Haber

Akhisar köyünde bulunan Çanlı Kilise’nin her tarafı delik deşik. Defineciler kazma kürek yetmediğinde neredeyse iş makinasını dayayıp tarihi eser aramaları bölgeyi kalbura çevirmiş bir manzara olarak karşımıza çıkıyor.

Tarihi 13. Yüzyıl Bizans dönemine kadar dayanıyor. Çanlı Kilisenin iç kısmı Hz. İsa ve Havarilerini konu alan fresklerle süslenmiştir.Kilisenin çevresinde kayalara oyulmuş, 10. yüzyıla kadar eski zamanlardan kalan mağara evler yer almaktadır.Burada büyük bir medeniyetin yaşadığı bilinmekle beraber halen burada arkeolojik kazı yapılmıyor. Çanlı Kilise ve çevresi yerli ve yabancı çok sayıda turist tarafından hafta sonları ziyaret ediliyor. Aksaray’da en iyi Hasandağı manzarasının olduğu yerlerden biri olan bölge turizme kazandırılması gereken önemli alanlardan birisidir.

Dönemin ileri gelenlerinin de aralarında bulunduğu yüzlerce mezar Çanlı Kilisenin geniş arazisinde defnedilmiş olarak bulunuyor. Bu sebeple definecilerin iştahını kabartıyor. Yüzlerce mezar defineciler tarafından her geçen gün kazılmaya devam ediyor. Gündüz bekçilerin olduğu fakat gece bekçisinin olmadığı bölgeye defineciler gece gelip bölgedeki yüzlerce mezarda kazı yapmaya devam ediyor.

Aksaray’da en iyi Hasandağı manzarasının görüldüğü alanın turizme kazandırılması beklenirken,

Çanlı Kilisenin çevresindeki geniş arazideki yüzlerce mezar definecilerce tahrip edilip, yağmalanıyor. Gündüz bekçilerin olduğu fakat gece bekçisinin bulunmadığı bölgede defineciler adeta gece mesaisi yapıyorlar.

https://www.sultanhani.gen.tr/aksaray-da-defineciler-tarihi-mekani-delik-desik-etti/13274/





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