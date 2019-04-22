Athena Gökhan’dan takipçisine sert tepki! Önce edepli ol sonra adam

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınayan Hayko Çepkin’e ‘İşine bak işine’ diyen bir takipçiye ‘Aslan gibi Türk vatandaşı Ermeni. Önce edepli ol ondan sonra da Adam ol.” şeklinde cevap verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün Ankara’da şehit cenazesinde uğradığı çirkin saldırı sonrası tüm Türkiye ayaklanmış taraflı tarafsız herkes yaşanan tatsız hadiseye tepki göstermişti.

”Bu şerefsizlik geleceğe dönük hayallerin umutların hazımsızlığı”: Ünlü rockçı Hayko Çekpin de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı; ”Bu şerefsizlik, bu günkü buluşmanın, dünkü başarının, geleceğe dönük hayallerin umutların hazımsızlığı. Sayın Kemal Kılıçtaroğlu’na yapılan saldırıyı her sağduyulu birey gibi kınıyorum. Suçlular ve azmettiricileri konusunda, sonuç görmeyi gönülden diliyorum.”24

”İlk önce edepli ol ondan sonra da Adam ol”:Hayko Çepkin’in mesajının altına ‘İşine bak’ şeklinde yorum yapan bir takipçi şarkıcı Gökhan Özoğuz’u kızdırdı. Özoğuz, takipçisine fena ayar verirken şu ifadeleri kullandı; ”Aslan gibi Türk vatandaşı Ermeni ! Senden daha fazla Vatan sever oldupu kesin. İlk önce edepli ol ondan sonra da Adam ol. Bu nefret söylemleriyle ülkeyi bitiriyorsunuz!”34

”Zehirli beyinler”: Hayko Çepkin, daha sonra paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi; ”Bu cinslerin cehaletini değerlendirsem ayrı dert, anlatalım desem anlayamaması ayrı dert. 41 yıllık hayatımn belli bir kısmını bu zehirli beyinlerin mesnetsiz hallerine şahitlik ederek geçirsem de,zihni pirupak insan olma sıfatını hakkı ile yaşatan dostlar ile birlikteyiz ne mutlu.”

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...