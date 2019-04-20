Vatan Partisi, AİHM önünde Macron’u protesto etti! “Macron dur, hukuka uy”

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Fransa’nın “24 nisan kararı” Starzbourg’da protesto edildi. Vatan Partisi, sözde Ermeni Soykırımı’nı anma günü ilan eden Macron’a “Hukuka uy” diye seslendi. Yüzlerce kişinin kayıldığı eytlemde Vatan Partisi Avrupa Temsilcisi Ali Mercan konuştu. Mercan, “Macrons ert kayaya çarpmıştır, gerekirse Paris’e de gideceğiz” dedi

Yüzlerce kişi Strazbourg AİHM önünde Fransa Cumhurbaşkanı Macron‘u protesto etti.

PKK ile yaptığı görüşmeler ve 24 Nisan’ı Sözde Ermeni Soykırımını Anma Günü ilan etmesiyle, Türkiye Fransa’nın hedef tahtasında.

Macron’un 24 Nisan kararına Vatan Partisi sessiz kalmadı. Stazborg’da toplanan vatandaşlar “Mactron dur, hukuka uy” dedi.

Vatan Partisi Avrupa Temsilcisi Ali Mercan, AİHM karartlarını hatırlattı.

Mercan, Fransa’nın kararının bir Amerikan dayatması olduğunu söyledi

Vatan Partisi Avrupa Temsilcisi, Macron’u uyardı. “Paris’e de gideceğiz” dedi.

ulusal.com.tr

https://www.ulusal.com.tr/dunya/vatan-partisi-aihm-onunde-macron-u-protesto-etti-macron-dur-hukuka-uy-h228352.html

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...